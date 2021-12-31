İzmir'deki acı ölümde yeni iddia: 'Mermer cilası' içmişti
İzmir'de bir otelde çalışan Özge Çivici, 1,5 litrelik pet şişede bulunan kimyasalı içtikten sonra yaşamını yitirdi. Çivici'nin sıvıyı su zannedip içtiği iddia edildi. Acı olayla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Çivici'nin söz konusu sıvıyı çalıştığı otelde içtiği öne sürülmüştü. Çivici'nin, mermer cilası olduğu iddia edilen sıvıyı çalıştığı yerde değil evinde içtiğini söylediği ileri sürüldü.
Olay, 27 Aralık akşamı, Aydın-İzmir kara yolu üzerindeki bir otelde meydana geldi. Otelin halkla ilişkiler biriminde çalışan Özge Çivici, iş yerinde düzenlenen yılbaşı eğlencesinin tanıtım broşürlerini dağıtıp odasına geldi.
Burada, pet şişedeki şeffaf sıvıyı su sanarak içen Çivici, bir süre sonra fenalaştı. Otel personelinin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Çivici, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Yapılan otopsinin ardından Çivici'nin cenazesi, dün toprağa verildi.
"EVİNDE İÇTİ" İDDİASI
Olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. 1,5 litrelik pet şişenin Çivici'nin masasında tek olarak durduğu ve içinde de suya benzer bir kimyasalın bulunduğu belirtildi.
İlk olarak Selçuk Devlet Hastanesi'ne götürülen Çivici'nin, mermer cilası olduğu iddia edilen sıvıyı çalıştığı yerde değil evinde içtiğini söylediği ileri sürüldü.
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