İzmir'deki çifte cinayet şüphelisi tutuklandı

Yayınlanma: 10.10.2023 - 11:50

Güncelleme: 10.10.2023 - 12:14

Çiğli ilçesinde 12 Şubat'ta dağlık bir alanda meydana gelen olayda, hayvanları otlatan Emine Metin, dağ evinde av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Karşıyaka ilçesindeki dağlık alanda 2 Ağustos'ta yaşanan diğer olayda ise, bir işletmede bekçi olarak çalışan Necip Gümüştaş, tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

Çalışma başlatan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, çifte cinayetin şüphelisi olarak Fikri Akbaş'ı belirledi. Akbaş'ın, Aliağa ilçesindeki bir inşaatta saklandığı tespit edildi. Önceki gün operasyon düzenleyen polis, şüpheli Akbaş'ı yakaladı.

Gözaltına alınan Akbaş'ın 'yağma', 'hırsızlık', 'silahla tehdit' gibi çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirlendi. Akbaş, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne getirildi.

TARTIŞMA ÇIKINCA ÖLDÜRMÜŞ

Akbaş, polisteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Dağda yaşadığını ve Emine Metin ile Necip Gümüştaş'ın da aralarında bulunduğu bölge halkını tanıdığını belirten Fikri Akbaş, "Evlerine erzak ve eşya almak için gittiğimde aramızda tartışma çıkınca Metin ve Gümüştaş'ı öldürdüm" dedi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akbaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.