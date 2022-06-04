İzmir'deki düğünde kötü sürpriz

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Saime Sultan Yalısı'nda, işletmecisinin deniz kıyısındaki hazine arazisi üzerine koyduğu öne sürülen platformlar nedeniyle belediye ekiplerince yıkım gerçekleşti. Aynı gün düğün yapacak olan yurttaşlar iş makineleriyle karşılaşınca düğünü iptal ettikleri belirtildi.

DHA
04 Haziran 2022 Cumartesi, 07:24
İzmir'deki düğünde kötü sürpriz
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Bayraklı ilçesinde bulunan 142 yıllık geçmişiyle tarihi bir yapı olan Saime Sultan Yalısı'nda, belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre işletmenin 775 sayılı Gecekondu Kanunu'na muhalefet ettiği, sahil kısmında bulunan platformun devlet arazisi üzerine kaçak olarak inşa edildiği öne sürülerek yıkım gerçekleşti.

Aynı gün yalıda düğün yapacakları öğrenilen vatandaşlar düğün yapılan alanda iş makineleriyle karşılaştı.

Yıkım nedeniyle düğün iptal olurken, polis oluşabilecek bir gerginlik nedeniyle çok sayıda ekip sevk etti.

Öte yandan yıkım sırasında yurttaşlar yıkımı cep telefonlarıyla görüntülerken, yıkıma tepki gösterdiler.

Polis ekipleri eşliğinde yıkım tamamlandı.

 


İzmir düğün düğün salonu Saime Sultan Yalısı

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