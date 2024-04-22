İzmir’deki esrarengiz patlamanın sebebi belli oldu: Valilikten açıklama geldi

İzmir’de farklı ilçelerden duyulan patlama sesi paniğe sebep oldu. Valilikten yapılan açıklamada, patlamanın ‘askeri alanda yapılan imha çalışmasından kaynaklandığı’ belirtildi.

İHA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 17:45
İzmir’deki esrarengiz patlamanın sebebi belli oldu: Valilikten açıklama geldi
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İzmir’de farklı ilçelerden duyulan patlama sesi, halk arasında panik yaşanmasına neden oldu. 

Olayın ardından İzmir Valiliği’nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan ‘farklı ilçelerden duyulan patlama sesleri’ ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür. Urla ilçemiz sınırları içerisindeki askeri alanda, gerekli tedbirler alınarak, miadı dolmuş mühimmatlar rutin olarak ve kontrollü şekilde imha edilmektedir. Söz konusu patlama sesleri yapılan imha çalışmasından kaynaklanmakta olup, imha süreci 10 gün kadar devam edecektir.”


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