Özel halk otobüsünde patlama: Anbean kameraya yansıdı!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hareket halindeki özel halk otobüsünün motor bölümünde meydana gelen patlama, tedirginliğe neden oldu.

DHA
Yayınlanma: 14.04.2024 - 17:19
Özel halk otobüsünde patlama: Anbean kameraya yansıdı!
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Olay, dün saat 15.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde meydana geldi.

3. Nazlı Sokak'tan Kavaklı Caddesi istikametine seyreden özel halk otobüsünün motor bölümünde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama, bölgede paniğe sebep olurken otobüsteki yolcular aracı terk etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, çevreye saçılan parçalar ise bazı araçlara çarptı.

Patlamanın nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.

Öte yandan otobüsün motor bölümündeki patlama, bir aracın kamerasına anbean yansıdı.

Görüntülerde, yokuş çıkan otobüsün motor bölümündeki patlamanın ardından çevreye parçaların saçıldığı, yolda yürüyen bir kişinin korkup kaçtığı ve yolcuların da panikle otobüsten indiği görülüyor.


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