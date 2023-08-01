Bağdat’ta trafik polisine terlikli saldırı
Irak’ın başkenti Bağdat’ta 2 kadın, trafik kurallarına uymayarak hatalı park yapmaları nedeniyle kendilerine ceza yazan trafik polisine terlikle saldırdı.
Irak’ın başkenti Bağdat’ta El Harisiye bölgesinde 2 kadın polise saldırdı. Kurallara uymayarak hatalı park yapan 2 kadın, kendilerine ceza yazan trafik polisine terlikle saldırarak hakaret etti. O
layın ardından saldırgan kadınlardan birinin Iraklı milletvekili Baha El Nuri’nin eşi olduğu öğrenilirken El Nuri, eşinin karıştığı saldırı sonrası partisinden ihraç edildi. Olaya, sosyal medya ve hükümet kanadından büyük tepki geldi.
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