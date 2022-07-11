İzmir'deki kazadan bir acı haber daha: Emine'nin ardından Zeynep de yaşamını yitirdi
İzmir’in Urla ilçesinde, iki otomobilin çarptığı kazada Emine Akşit'in (36) olay yerinde ölümünün ardından kazada yaralanan Zeynep Alpsoy (26) da hastanede hayatını kaybetti.
Balıklıova Mahallesi Karaburun yolunda, 9 Temmuz'da saat 19.30 sıralarında Urla'dan Karaburun yönüne giden C.A. yönetimindeki 35 AE 6817 plakalı otomobil, hatalı sollama yapan O.A.'nın kullandığı 35 AGU 958 plakalı otomobil ile çarpıştı.
EMİNE YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ
İki otomobil de hurda yığınına dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda otomobillerden çıkarılan 7 kişiden, C.A.'nın aracında bulunan Emine Akşit'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Akşit'in yaşamını yitirdiği araçta bulunan sürücü C.A., B.A. ve A.S.A. ile diğer araçta bulunan sürücü O.A ile Zeynep Alpsoy ve R.A. ise yaralı olarak ambulansla Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ZEYNEP DE YAŞAMA TUTUNAMADI
Kazadan sonra Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Zeynep Alpsoy da burada yapılan müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.
Alpsoy’un hayatını kaybetmesiyle kazada ölenlerin sayısı 2’ye yükselmiş odu. Diğer yaralıların tedavileri ise sürüyor.
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