Trafik kazalarında 'bilinçli taksir' düzenlemesinin öncüsüydü: Boray Uras hayatını kaybetti

Yaklaşık 22 yıl önce trafik kazasında ölen kızı Selin için 21 günde İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen ve trafik kazalarına 'bilinçli taksir' düzenlemesini yaptırtarak cezaların ağırlaşmasını sağlayan Boray Uras yaşamını yitirdi. Uras, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

DHA
11 Temmuz 2022 Pazartesi, 17:14
Trafik kazalarında 'bilinçli taksir' düzenlemesinin öncüsüydü: Boray Uras hayatını kaybetti
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Bağdat Caddesi'nde 22 yıl önce trafik kazasında kaybettiği kızı Selin için, 21 günde İstanbul’dan Ankara’ya yürüyen Boray Uras yaşamını yitirdi.

Uras'ın trafik kazalarına dikkat çekmek için yaptığı yürüyüş kamuoyu oluşturmuş, Türk Ceza Kanunu'nda 'Bilinçli taksir' düzenlemesi yapılmasında etkili olmuştu.

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Bir süredir kanser tedavisini gören Uras, cumartesi günü hayatını kaybetti.

Uras'ın cenazesi, Tuzla Orhanlı Merkez Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Orhanlı Mezarlığı'na defnedildi. 


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