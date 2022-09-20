İzmir’deki koku sorununa müdahale: Bostanlı’nın kanalizasyonları temizlendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü koku sorununu tamamen ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaları kapsamında Bostanlı’nın kanalizasyon şebekesinde sürdürülen temizlik çalışması tamamlandı. Yaklaşan yağışlar öncesinde bölge daha sağlıklı ve temiz bir altyapıya kavuştu.

İZMİR / Cumhuriyet
20 Eylül 2022 Salı, 14:38
İzmir’deki koku sorununa müdahale: Bostanlı’nın kanalizasyonları temizlendi
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “2023’te koku sorunu sona erecek” açıklamasının ardından çalışmalarını hızlandıran İZSU Genel Müdürlüğü, kent genelinde hizmet veren kanal ve ızgaraların temizlik çalışmalarına devam ediyor. Periyodik olarak yapılan temizliklerle olası koku sorunu, atık suların taşması, hatlarda atık birikmesi ve çevresel kirlilik gibi olumsuzların önüne geçiliyor.

BOSTANLI’DA KOKUYA YÖNELİK TEDBİR

Temiz ve sağlıklı bir çevre için gece gündüz mesaiye devam eden İZSU ekipleri, Bostanlı’da koku sorunu yaşanmaması için tedbirlerini alıyor. Bölgeye hizmet veren kanal şebekelerinde yapılan koku ölçümünün ardından ihtiyaç duyulan kanallara öncelik verilerek kapsamlı temizlik yapıldı. Çalışma yapılan kanallar hidrojen peroksit kullanılarak dezenfekte edildi.

Tamamlanan kapsamlı temizlik çalışması yaklaşan yağışlı havalarda atık suların taşmasının da önüne geçecek.



İzmir Koku İZSU

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