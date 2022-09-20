İzmir’deki koku sorununa müdahale: Bostanlı’nın kanalizasyonları temizlendi

20 Eylül 2022 Salı, 14:38

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “2023’te koku sorunu sona erecek” açıklamasının ardından çalışmalarını hızlandıran İZSU Genel Müdürlüğü, kent genelinde hizmet veren kanal ve ızgaraların temizlik çalışmalarına devam ediyor. Periyodik olarak yapılan temizliklerle olası koku sorunu, atık suların taşması, hatlarda atık birikmesi ve çevresel kirlilik gibi olumsuzların önüne geçiliyor.

BOSTANLI’DA KOKUYA YÖNELİK TEDBİR

Temiz ve sağlıklı bir çevre için gece gündüz mesaiye devam eden İZSU ekipleri, Bostanlı’da koku sorunu yaşanmaması için tedbirlerini alıyor. Bölgeye hizmet veren kanal şebekelerinde yapılan koku ölçümünün ardından ihtiyaç duyulan kanallara öncelik verilerek kapsamlı temizlik yapıldı. Çalışma yapılan kanallar hidrojen peroksit kullanılarak dezenfekte edildi.

Tamamlanan kapsamlı temizlik çalışması yaklaşan yağışlı havalarda atık suların taşmasının da önüne geçecek.



