İzmir'deki köylüler zeytinliklerin madenciliğe açılmasına isyan etti: 'Peşkeş çekilecek ağacımız yok'

04 Mart 2022 Cuma, 13:03

İzmir Bornova Belediyesi'nin, ilçeye bağlı köylerde düzenlediği zeytin budama eğitimlerine katılan üreticiler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın zeytinlikleri madencilik faaliyetlerine açan yönetmeliğine tepki gösterdi.

Ziraat mühendisi Anıl Ayvaz tarafından verilen eğitimlere katılan Çiçekliköy Muhtarı Zeki Güler, "Zeytin senelerdir bizim geçim kaynağımız. Bununla geçinen çok üreticimiz var. Köylerde aşırı zeytin talebimiz var. Belediye ve ilçe tarım kanalıyla sayılarını artırmaya çalışıyoruz. Yeni yönetmelikle zeytinlikler madenciliğe kurban gidecek. Bunu üretici köylüler olarak istemiyoruz" dedi.

"TARIM ARAZİLERİMİZ ÖLMESİN"

Dünyaca ünlü yağın üretildiği zeytin ağaçlarının madencilerden dolayı kesileceğini belirten bir üretici, "Zeytinyağının kilosu şu an 50 lira. Bu ağaçlar kesilirse 100 lira olacak, gariban yiyemeyecek. Zeytin ağacı 50 senede yetişiyor. Bir söz vardır. 'Zeytin dededen kalacak' diye. Dededen kalırsa ancak yiyebilirsin. Madene esir düşmesin zeytinlerimiz. Hiç orman olmayan dağlar var, orada maden arasınlar. Ovadaki tarım arazilerimiz ölmesin" diye konuştu.

"ZEYTİN FAKİRİN EKMEĞİNİN KATIĞIDIR"

Bornova Kazım Dirik Mahallesi'nde oturan Akgül Sönmez de zeytincilik kurslarına gittiğini belirterek şöyle konuştu:

"Doğal yaşamayı seviyorum. Zeytincilik kursuna özellikle gittim. Çevremdeki eşime dostuma yararlı olabilmek için gittim. Çok güzel şeyler öğrendim. Pratik yapmak istiyoruz özellikle budama konusunda. Bornova Belediyemiz bu konuda güzel çalışıyor. Tohum takaslarımız ve güzel etkinliklerimiz var. Zeytin kıyımına dur demek istiyorum. Çünkü zeytin fakirin ekmeğinin katığıdır."

Bir başka yurttaş Seyhan Öztürk de "Ağaçlarımızın, doğamızın yok olmasını maden ocaklarına peşkeş çekilmesini istemiyoruz. Ağaçlarımız yaşam kaynağımız, nefesimiz. Her şeyimiz bizim, geleceğimiz. Maden olacaklarına peşkeş edecek ağacımız yok bizim" dedi.

BORNOVA BELEDİYESİ 20 BİN FİDAN DAĞITTI

Bornova Belediyesi olarak 2021 yılında 10 bini zeytin olmak üzere 20 bin fidan dağıttıklarını belirten Belediye Başkanı CHP'li Mustafa İduğ, "200 bin sebze fidesi ve 1 milyon da tohum dağıttık. Tarım desteklerimizi her yıl artırarak devam ettiriyoruz. Eğitim etkinliklerimiz de devam ediyor" diye konuştu.