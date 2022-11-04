Son Dakika: İzmir'de 4,9 büyüklüğündeki depremde bir kişi hayatını kaybetti

04 Kasım 2022 Cuma, 14:24

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, saat 03.29'da, merkez üssü Buca ilçesi olan, Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmirlilerin uykuda yakalandığı deprem, paniğe neden oldu. Çevre illerde de hissedilen depremin ardından kent halkı, toplanma alanlarında ve açık alanlarda zaman geçirdi.

Depremde bulundukları binalardan atlayan, 1'i ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. Konak Kubilay Mahallesi'ndeki Selahattin Oğlu Camii'nin minaresi de hasar gördü. 20'ye yakın binada ise çatlaklar oluştuğu belirtildi.

NTV'nin aktardığına göre, sarsıntı sırasında kalp krizi geçiren bir kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise "Merkez üssü Buca olan 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından tüm itfaiye ekiplerimiz devriyede. Konak'ta bir camimizin minaresi yıkıldı. İlk tespitlerimize göre metro, tramvay ve İZBAN tesislerinde bir hasar yok. Detaylı tarama sürüyor" açıklamasında bulundu.

SOYLU KENTE GELDİ

Depremden sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'e geldi. İlk olarak hasar gören caminin bulunduğu yere giden Bakan Soylu, çalışanlardan bilgi aldı. Bakan Soylu, daha sonra depremin merkez üssü olan Buca'ya geçti. Soylu, Hasanağa Parkı'nda deprem nedeniyle evlerinden çıkıp, açık alanlarda bekleyenlerle sohbet etti. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Soylu, "Bu yapı stokunun değişmesi lazım. Allah muhafaza bu yapı stoku ile İzmir'de depremle karşılaşırsak anlaşılıyor ki daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacağız. 4.9 deprem ölçüsü biraz önce değerlendirdik ama 6.9'luk bir deprem daha büyük, içimizi acıtacak, ülkemizi üzecek sorunlar ve maliyetler oluşturabilir. Bu açıdan buradaki yapı stokunu gördükten sonra bir kez daha İzmir hakkında oturup değerlendirme yapmalı. Tekrar geçmiş olsun. Şu ana kadar bir can kaybı yok. Yaklaşık 20 kadar binada çatlak var. Birtakım hasarlı buna ihbarları söz konusu, Çevre ve Şehircilik ekipleri de bu konuda tespitlere başladılar" diye konuştu.

"4 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI" UYARISI

İl Afet ve Koordinasyon Merkezi'nde Bakan Soylu'nun da katıldığı toplantıda konuşan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar ise "İzmir sınırları içerisinde 17 tanımlanmış aktif fayımız var. Şu ana kadar toplam 62 artçı sarsıntı yaşandı. Bunların içerisinde en yüksek olan artçı sarsıntının büyüklüğü 2.7" dedi.

4.9 ile 5.0 büyüklüğündeki depremlerin ardından 4.0 büyüklüğünde artçılar olabileceğini belirten Tatar, "Özellikle vatandaşlarımızın bu konuya dikkat ederek hareket etmesinde büyük fayda var. Özellikle depremin artçı sarsıntılarının belli bir noktada yoğunlaştığını, kümelendiğini görüyoruz. Bu da bizim hemen güneyimizde kalan Buca fayının kuzeyinde bir noktaya düşüyor. Depremin aslında bulunduğu yer, bizim 35-40 kilometre uzunluğundaki Tuzla fayının en kuzeydoğu ucuna düşüyor. Türkiye'de 500 civarında diri fay olarak tanımladığımız deprem üretme potansiyeline sahip fay var. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde 4.0- 4.5 büyüklüğünde bir depremin olması, son derece doğal. Bu gerçeği bilmemizde büyük yarar var dolayısıyla bu büyüklükteki bir depremden sonra panik yapmamak gerekiyor" diye konuştu.

İzmir civarında 17 aktif fay olduğunu hatırlatıp, bugünkü depremin son derece olağan karşılanması gerektiğine dikkat çeken Tatar, "Bunun yanı sıra özellikle İzmir'de 6.8- 6.9 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeline sahip faylar var dolayısıyla bizim bir an önce İzmir'de yapı stokuna dikkat ederek, hareket etmemiz önem taşıyor" dedi.

BAKAN KOCA: 7 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'de yaşanan, büyük bir paniğe yol açan 4.9 şiddetindeki depremde, güncel bilgilerimize göre can kaybı olmadı. Panik sebebiyle toplam 64 kişi etkilendi. 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor. Deprem, çevre illerde de hissedildi. Arkadaşlarımız görev başında. Çok geçmiş olsun" dedi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Öte yandan minaresi hasar gören camiye gelen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, en kısa sürede yıkacaklarını söyledi. Bölgede temizlik çalışmalarına da başlandı. Depremde hasar gören yapılar için ise hasar tespit çalışmalarının gerçekleştirileceği öğrenildi.

4 ADRESTE YAŞAYANLAR TAHLİYE EDİLDİ

İzmir'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından büyükşehir belediyesinden açıklama yapıldı. Açıklamada, deprem sonrası 30 ilçede geniş çaplı hasar tespiti çalışması yapan itfaiyenin, sıva düşmesi, çökme, binada çatlak gibi 21 ihbara müdahale ettiği belirtilirken, "İtfaiye Daire Başkanlığı'nın hasar tespit raporu İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne gönderildi. Depremden dolayı minaresi yıkılan Selahattin Oğlu Camiisi'nin çevresine ekipler güvenlik önlemi aldı. Buca'da oturulamayacak durumda olan 4 adresteki vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin kontrolü eşliğinde tahliye edildi. Karşıyaka ilçesinde depremden dolayı bina dış cephesinden düşen sıva nedeniyle gerekli güvenlik önlemi alındı. Fevzi Paşa Bulvarı üzerindeki tarihi bir yapının duvarından dökülen taşların tehlikeye neden olmaması için binanın etrafına güvenlik şeridi çekildi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı da gerekli çalışma yapmak üzere Fevzi Paşa Bulvarı'na yönlendirildi. Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Buca'da evleri tahliye edilen vatandaşlara battaniye ulaştırıldı, Buca Hasanağa Bahçesi'nde vatandaşlara çorba dağıtıldı" ifadelerine yer verildi.