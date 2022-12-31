İzmir'deki vinç kazasına ilişkin gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı
İzmir'in Bornova ilçesindeki bir inşaatta 6 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan projenin müteahhidi E.Y., şantiye şefi M.F.Y. ve iş güvenliği uzmanı F.M.A. ile İstanbul'da yakalanarak İzmir'e getirilen vinç firması sahibi İ.K., İzmir Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 4 şüphelinin hakimlikçe tutuklandığını bildirdi.
NE OLMUŞTU?
Kamil Tunca Caddesi'nde yapımı süren yaklaşık 32 katlı bir rezidans inşaatında kurulu vinç, dün akşam saatlerinde 19. kat seviyesinde kırılarak yıkılmış, vinç parçalarının işçilerin kaldığı konteynerin üzerine düşmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- CNN Türk canlı yayınında 'Pele' gerginliği
- Emniyet'ten Sinan Ateş açıklaması!
- 2023'te uygulanacak para cezaları belirlendi
- Kurmaylarıyla seçim takvimini ele aldı
- 'Loading halkım loading...'
- MHK harekete geçti! Maçın hakemleri için soruşturma...
- 'Muhalif'lerden Türkiye karşıtı protesto
- 2022'nin en başarılı ismi belli oldu
- Masada çoklu aday tartışması
- Öldürülüşü 'haber' de olmadı