İzmir'de uyuşturucu operasyonu: Yakalanan 40 kişi tutuklandı
İzmir'in 4 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 43 şüpheliden 40'ı tutuklandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ödemiş ve Tire cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda Ödemiş, Tire, Torbalı ve Bayındır ilçelerinde önceden belirlenen 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramalarda satışa hazır bir miktar uyuşturucu, 4 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 6 tüfek ile 25 fişek ele geçirildi.
Operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 40'ı, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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