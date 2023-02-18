İzmir’den başlatılan “Umut Hareketi” umut köprüsü oldu

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 15:04

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 18:05

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 10 ili etkileyen depremlerin ardından afet bölgesi için başlattığı dayanışma her geçen gün büyüyor. Hatay, Osmaniye, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta afet koordinasyon merkezleri oluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüm birimleriyle sahada depremin yaralarını sarmayı sürdürüyor. Depremin ilk 12 gününde, yıkım yaşayan illere 162 tır, 124 kamyon, 3 uçak, 3 gemi, 5 otobüs kargo ile insani yardım malzemesi ulaştırıldı. “Umut Hareketi” ile “Bir Kira Bir Yuva” kampanyalarıyla ulaşılan bağış rakamı ise 66 milyon liraya yaklaştı.

SOYER: BÖLGEYE İHTİYAÇ DEVAM EDİYOR

İzmir’de başlatılan dayanışma kampanyası “Umut Hareketi”nin umut köprüsü olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Dün de (17 Şubat) 3 tır, 1 kamyonet ve 1 otobüs kargo Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Diyarbakır'a yola çıktı” dedi. Vatandaşlara çağrısını yineleyen Başkan Tunç Soyer, “Değerli İzmirliler, bölgede ihtiyaç devam ediyor. Fuar İzmir, Kültürpark Celal Atik Spor Salonu ve APİKAM'daki yardım merkezlerine getireceğiniz her yardım tasnif edilerek depolanıyor ve gerçekten ihtiyaç olan noktalara sevk ediliyor. Kuru gıda, yeni iç çamaşırı, çocuk bezi, hijyenik ped başta olmak üzere her türlü insani yardım malzemelerini buralara getirebilir veya ‘umuthareketi.izmir.bel.tr’ sitesinden yurt içi ve yurt dışından kolaylıkla yardım yapabilirsiniz. El birliğiyle yaraları sarac ağız” diye konuştu.

SÜT KUZUSU PROJESİ DE AFET BÖLGESİNDE

Deprem bölgesine bugüne kadar 515 bin 751 battaniye, bin 324 çadır, 46 konteyner, tuvalet ve duş, 232 portatif tuvalet, 67 jeneratör, 10 bin 143 soba ve ısıtıcı, 7 bin 700 yorgan, 855 bin 263 parça giyim malzemesi, 20 bin 340 hijyen paketi, 16 bin 91 paket hijyenik ped, 26 bin 443 gıda paketi, 33 bin 798 bebek bezi ve maması, 677 bin litre içme suyu,182 ton yakacak, 5 buçuk ton meyve, 35 bin 519 litre süt ve tonlarca insani yardım malzemesi gönderildi. Süt Kuzu projesi kapsamında çocuklar için İzmir’de yürütülen süt dağıtımı uygulamasının bölgede hayata geçirilmesi memnuniyet yarattı.

BAĞIŞLAR 66 MİLYON LİRAYA YAKLAŞTI

Depremzedelerin ihtiyacı olan insani yardım malzemelerinin satın alınmasını sağlayan “umuthareketi.izmir.bel.tr” adresinden bölgeye ulaştırılmak üzere 48 milyon 41 bin 833 lira yardım yapıldı. Depremde evini kaybetmiş yurttaşlar ile kira desteği vermek veya boş durumdaki evini kullanıma açmak isteyen kişileri buluşturan “birkirabiryuva.org” ile ise 17 milyon 930 bin liralık katkı sağlandı. Kampanyayla bin 187 kişi kira desteği vereceğini, 600 kişi evini paylaşacağını beyan etti. Yardımların toplam miktarı 65 milyon 971 bin 833 liraya ulaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de Bir Kira Bir Yuva kampanyasıyla evlere yerleşen depremzedelerin 3 aylık elektrik ve su faturalarını da ödeyecek.