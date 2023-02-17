İzmir’den deprem bölgesine 65 milyon lira!

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 16:24

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 16:24

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin afet bölgesi için başlattığı seferberlik her geçen gün büyüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Belediyemiz ve sizlerin desteğiyle yaşamsal önem taşıyan malzemeleri deprem bölgesine göndermeye devam ediyoruz. Dün (16 Şubat) 5 tır, 1 kamyon insani yardım malzemesi Adıyaman, Adana, Malatya, Hatay ve Kahramanmaraş'a yola çıkarıldı” dedi. Başkan Soyer ayrıca İzmir'de Bir Kira Bir Yuva ile boş evlere yerleşen depremzedelerin elektrik ve su faturalarını 3 ay boyunca karşılayacaklarını bildirdi.

TONLARCA YARDIM MALZEMESİ GÖNDERİLDİ

Deprem bölgesindeki illere bugüne kadar 159 tır, 124 kamyon, 3 uçak, 3 gemi, 4 otobüs kargo ile yardımlar gönderildi. 515 bin 88 battaniye, bin 323 çadır, 46 konteyner tuvalet ve duş, 67 jeneratör, 10 bin 85 soba ve ısıtıcı, 7 bin 700 yorgan, 852 bin 630 parça giyim malzemesi, 20 bin 148 hijyen paketi, 14 bin 995 paket hijyenik ped, 26 bin 188 gıda paketi, 33 bin 778 bebek bezi ve maması, 677 bin litre içme suyu, 182 ton yakacak, 5 bin 400 kilogram meyve, 35 bin 519 litre süt ve tonlarca insani yardım malzemesi İzmir Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda afet bölgesine ulaştırıldı.

TOPLAM YARDIM 65 MİLYON 283 BİN 630 TL’YE ULAŞTI

Depremzedelerin ihtiyacı olan insani yardım malzemelerinin yardımseverler tarafından satın alınmasını sağlayan “umuthareketi.izmir.bel.tr” 47 milyon 893 bin 630 lira yardım yapıldı. Depremde evini kaybetmiş yurttaşlar ile kira desteği vermek veya boş durumdaki evini kullanıma açmak isteyen kişileri buluşturan “birkirabiryuva.org” ile ise 17 milyon 390 bin liralık katkı sağlandı. Kampanyayla bin 126 kişi kira desteği vereceğini, 580 kişi evini paylaşacağını beyan etti. Yardımların toplam miktarı 65 milyon 283 bin 630 liraya ulaştı. Gaziemir Fuar İzmir, Kültürpark Celal Atik Spor Salonu ile Çankaya'daki APİKAM'ın bahçesinde yurttaşlardan gelen insani yardım malzemelerinin paketlenme ve yükleme çalışmaları sürüyor.