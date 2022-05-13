İzmir'den Kaftancıoğlu'na destek: Seçim günü, hesap günü
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki cezasının Yargıtay tarafından onanmasına tepki gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Cezalar ne hukuken ne de vicdanen kabul edilebilir. Elbet bu devran dönecek” dedi. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise, "Seçim günü, hesap günü olacak.” ifadelerini kullandı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki toplam 4 yıl 11 aylık hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasına tepki gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Cezalar ne hukuken ne de vicdanen kabul edilebilir. Elbet bu devran dönecek” dedi.
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise “Yine yanlış hesap yaptınız. Bu hesap Bağdat’tan değil, sandıktan döner” paylaşımı yaptı. Yücel şu açıklamayı yaptı:
“Yapmaya çalıştığınız, İstanbul seçimlerinin intikamını almaktır. Tüm derdiniz, İstanbul’u size dar eden, sizden korkmadan çürümüş düzeninize kafa tutan bir Cumhuriyet kadını Canan Kaftancıoğlu ile hesaplaşmaktır. Ama yine yanlış hesap yaptınız. Bu hesap Bağdat’tan değil, sandıktan döner. Canan Kaftancıoğlu’nu da onunla omuz omuza duran milyonları da korkutamayacaksınız. Seçim günü, hesap günü olacak.”
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