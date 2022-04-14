İzmir’e 6 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemi yanaştı

14 Nisan 2022 Perşembe, 12:59

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in kentin turizm potansiyelinin geliştirilmesi için yaptığı çalışmalar sürüyor. Kent ekonomisini canlandıracak kruvaziyerlerin ilki bugün İzmir Limanı’na yanaştı. 6 yıl aranın ardından kruvaziyer ile kente gelen ilk turistleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Vali Yardımcısı Hikmet Dengeşik, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener karşıladı. Gemiye binen Başkan Soyer, kaptan Maroje Brajcic’e çiçek verdi.

Çok heyecan verici bir gün olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Uzun zamandır beklediğimiz bir buluşma. Kruvaziyer turizmi özellikle pandemi sonrasında dünyada daha da itibar kazanan ve büyüyen bir sektör haline geldi. İzmir’in de bundan payını alması en büyük arzumuz. Pandemi öncesinde İtalya’da kruvaziyer şirketleriyle birçok görüşme yapmıştık. Ve aslında pandemi olmasaydı çok daha erken başlatacaktık. Ne yazık ki pandemiyi beklemek durumunda kaldık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok daha yoğun sayıda kruvaziyer misafirini İzmir’de ağırlama fırsatı bulacağımıza eminim. Herkese hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“ÇOK EMEK VERDİK”

Bu yıl içerisinde İzmir’e 34 geminin geleceğini ifade eden Başkan Tunç Soyer, “Bu ilk gelen en küçük gemi. 6 aylık dünya turunda İzmir’e geldi. Bu konuda çok emek var. İzmir Ticaret Odası, İzmir Kalkınma Ajansı ile kruvaziyer gemilerini buraya getirmek için çok yoğun süreç geçirdik. Bu ilki. 34 sefer daha olacak. 3 Mayıs’ta büyük gemi gelecek” diye konuştu.

HEDEF 4,5 MİLYON TURİST

İzmir’in turizm sektöründe hak ettiği yeri alamadığını da kaydeden Başkan Soyer, şunları söyledi: “Kısa vadede İzmir Vakfı olarak ortaya koyduğumuz hedef, İzmir nüfusu kadar turist oranına kavuşmak. Çok daha fazlasına muktediriz. Ama adım adım olacak. Kruvaziyer turizmi de bunun içindeki en önemli başlıklardan biri. Turizmi canlandırmak için birçok çalışma yürütüyoruz. Visit İzmir Türkiye’nin ilk dijital ansiklopedisi oldu. İzmir’den dünyaya, dünyadan İzmir’e yapılan direkt uçuşların tanıtımını yapan directizmir.com web sitesini hayata geçirdik. İzmir’den yurt içinde 23, yurt dışında 48 noktaya direkt uçuş var. Bütün mesele İzmir’in gücünü birleştirerek, bu alanlarda birlikte hareket etmeyi başarması.”

ÖZGENER: AMACIMIZ KALICI HALE GETİRMEK

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ise İzmir’in geleceğinde turizmle ilgili büyük hedeflerin bulunduğunu belirterek, “İzmir sevgisiyle bu hedeflere ulaşmak için çalışıyoruz. 6 kıtada 60 ülkeyi gezecek bir turist grubu geldi. Bu, İzmir’in geleceği açısından önemli. Kruvaziyer seferlerini arttırabilmek için önemli çalışmalarımız var” diye konuştu.

TUR OTOBÜSLERİ TAHSİS EDİLDİ

Limandaki gümrük alanı İzmir Vakfı tarafından oluşturulan ve İzmir kent kimliğini yansıtan İzmir görselleriyle yenilendi. Turistlerin “Visit İzmir” uygulamasıyla şehri keşfetmeleri için düzenlenen görseller liman içine ve liman çıkışına yerleştirildi. Gümrük alanında yer alan Turizm Bilgilendirme Ofisi’nde turistlere Turizm Şube Müdürlüğü’nün uzman personelleri tarafından yönlendirmeler ve tarihi kent merkezi hakkında bilgilendirmeler yapılıyor, broşürler dağıtılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, üstü açık tur otobüslerini de turistler için tahsis etti. Turistler, nostaljik tramvay ile Kordon gezisine erişme imkanına da sahip. Ayrıca Turizm Zabıtası ekipleri ile turistlerin güven içinde kentte seyahat imkanları arttırıldı.

23 Mart’ta Miami’den hareket eden Oceania Cruises firmasına ait gemi Fas, İspanya, İtalya, Malta ve İsrail’e uğradıktan sonra İzmir’e yanaştı. Gemi bugün saat 18.00’de İzmir’den ayrılarak İstanbul’a gidecek.