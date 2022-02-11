İzmir'e çay kaşığı bütçe

11 Şubat 2022 Cuma, 10:33

Türkiye’nin üçüncü büyük ili ve ülkenin en önemli üretim merkezlerinden bir tanesi olan İzmir’e hükümetin 2022 yatırım programı kapsamında, tarım ve hayvancılık alanında sadece beş projeye 47 milyon tutarında bütçe ayrıldı. Ege’nin verimli ovaları ve tarım arazilerine can suyu olacak pek çok önemli yatırım sonraki yıllara ertelenirken gerek Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, gerekse Tarım, Hayvancılık ve Orman Bakanlığı’nın sunacakları destekler oldukça kısıtlı kaldı.

Toplam bütçesi 2 milyar 266 milyon 780 bin lira olan Küçük Menderes ve Beydağ’da 19 bin 650 hektar araziye su verecek projeye 1 milyon lira, 1333 hektar alana su getiren 354 milyon 476 bin liralık Kemalpaşa Yiğitler Barajı projesine 20 milyon liralık ödenek harcanması öngörüldü. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek her iki projenin tamamlanması da 2022 yılı sonrasına ertelenirken benzer kaderi paylaşan Bakırçay Havzası’nda 11 bin 845 hektarlık araziye su taşıyacak 1 milyar 253 milyon lira bütçeli projeye 25 milyon lira, toplam 126 milyon lira bütçeli Bergama Bölümçam Gölet ve Sulama Projesi’ne de sadece 1 milyon lira ödenek ayrıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kente yapacağı tek büyük yatırım olan Jeotermal Sera Organize Sanayi Bölgesi Projesi ise daha başlamadan ertelendi. Toplam 285 milyon 126 bin liraya mal olacak ve 3 milyon metrekarelik alanda kurulacak ileri teknolojili tarım yatırımına bu yıl sadece 2 bin lira harcanacak.

Üretim, sulama ve ormancılık gibi faaliyetler kapsamında yapılacak çalışmalar için 298 projeye toplamda 18 milyar lirayı aşkın bütçe ayıran hükümetin, İzmir’e ayırdığı pay ise yaklaşık 400’de bir oranında sınırlı kaldı. Tarıma yön verecek desteklerin ve sulama yatırımlarının kritik öneme sahip olduğunu hatırlatan Yüksek Ziraat Mühendisi Ferdan Çiftçi, “Çiftçi zaten ağır yük altında. üreticiler ekonomik şartların, masraflarının altında eziliyor. Devlet destekleri ve yatırımlar olmazsa, hem tüketici, hem de üretici bu durumdan zarar görecek. Sulama ve baraj projelerine gereken bütçeler ayrılmazsa, işimiz şansa kaldı demektir. Su olmazsa nasıl tarım yapacağız? Zaten destekler yeterli değil. Bu gidişle gıda kriziyle karşılaşmamız olasıdır” diye konuştu.