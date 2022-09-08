İzmir’e fuar ve kutlama bereketi

08 Eylül 2022 Perşembe, 17:56

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) ve Terra Madre Anadolu ile hareketlenen İzmir ekonomisine tarihin en büyük 9 Eylül kutlamaları da ayrı bir canlılık getirdi. Kutlama etkinlikleri ile Tarkan konserine canlı şekilde tanık olmak isteyen yurttaşlar Türkiye’nin dört bir yanından şehre akın etti.

Otellerde doluluk oranları zirveye ulaştı. Turizm sektörü temsilcileri bu durumdan memnun. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, Tarkan konseriyle taçlandırılmış 100’üncü yıl etkinliklerine tüm çevre il ve ilçelerden, Türkiye’nin birçok yerinden insanların geldiğini belirterek “Cumhuriyet’in bayrağının dalgalandığı bu şehre vatandaşlarımız akın akın geliyorlar. 100’üncü yılımızda İzmir Körfezi teknelerle dolacak. 100’üncü yıl İzmir’de tam da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün istediği gibi yaşanacak. Bütün otellerimiz de hemen hemen doldu” dedi.

“REZERVASYONLAR ARTTI”

Wyndham Grand İzmir Özdilek Genel Müdürü Funda Çam da “İzmirliler olarak bağımsızlığımızın ikinci yüzyılına tanıklık ettiğimiz için tarifsiz bir mutluluğu ve coşkuyu yaşıyoruz” dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yılki 9 Eylül kutlamalarının otel rezervasyonlarını arttırdığını belirten Funda Çam sözlerini şöyle sürdürdü: “Otel doluluk oranında geçen yıllara göre bariz bir yükselme görüyoruz. Bunda 9 Eylül’deki geniş çaplı kutlamaların ve Tarkan konserinin etkisi de var.”

“YÜZDE 92’YE ÇIKTIK”

Swissôtel Büyük Efes İzmir Genel Müdürü Rıza Elibol da yüzde 92 oranında doluluğa ulaştıklarını vurgulayarak “2016-2022 yılları arasında 9 Eylül tarihinde doluluk oranı yüzde 75 idi. Şimdi yüzde 92’ye çıkan oran İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 100. yıl etkinlikleriyle ilgili” ifadelerini kullandı.