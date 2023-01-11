İzmir’e mevsimin ilk karı düştü

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bulunan Bozdağ’a mevsimin ilk karı düştü.

İHA
Yayınlanma: 11.01.2023 - 12:07
İzmir’e mevsimin ilk karı düştü
Abone Ol google-news

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bulunan Bozdağ Mahallesinde, sabahın erken saatlerinden itibaren kar yağışı başladı.

Günün ilk ışıklarıyla başlayan yağışla Bozdağ’ın zirvesi beyaza büründü.

Bazı noktalarda kar kalınlığının yer yer 5 santimetreyi geçtiği ifade edildi.

2159 metre yüksekliğiyle İzmir’in en yüksek zirvesi olan Bozdağ’a düşen mevsimin ilk karı kartpostallık görüntüler oluşturdu. 

Yılın ilk karının düşmesinin ardından yıllardır atıl durumda bekleyen Bozdağ Kayak Merkezi yaklaşık 5 yıl sonra yeniden kayakseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.


İzmir kart kartpostal kar yağışı Ödemiş

  • İlgili Haberler

  • Yıllardır atıl duran Bozdağ Kayak Merkezi, kar yağışını bekliyor Yıllardır atıl duran Bozdağ Kayak Merkezi, kar yağışını bekliyor

En Çok Okunan Haberler