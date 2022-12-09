Yıllardır atıl duran Bozdağ Kayak Merkezi, kar yağışını bekliyor

09 Aralık 2022 Cuma, 11:48

İki kez çığ tehlikesi nedeniyle ile 2017’de İzmir Valililiğince kapatılan İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezi, 'Çığ Projesi' sonrası yeniden hizmet vermeye hazırlanıyor. Merkez, kar yağışının başlaması ile birlikte günübirlik hizmet vermeye başlayacak. 2 bin 159 metre yüksekliğindeki Bozdağ’ın bin 540'ıncı metresinde İzmir İl Özel İdaresince 1998 yılında hizmete açılan Bozdağ Kayak Merkezi İzmir ve çevre illerden çok sayıda vatandaşa hizmet verdi.

BAKANLIĞA DEVREDİLDİ

Ancak tesis, belirli aralıklarla çığ tehlikesi meydana gelince İzmir Valiliği tarafından 2017’de kapatılmıştı. 2018 yılında Tarım ve Orman Bakanlığına devredilen Bozdağ Kayak Merkezi için 'Çığ Projesi’ hazırlandı. Proje ile birlikte 9 sıra halinde 4'er metre yüksekliğinde çelik setler ile zirveye rüzgar perdeleri yapıldı. Ayrıca iki de çığ biriktirme havuzu inşa edildi. Gelinen süreçte kayak pistleri ve merkezdeki kafeteryanın yapımı tamamlandı. Merkezin günübirlik kullanıma açılması için tek ihtiyacın kar yağışı olduğu belirtildi.

“KAR YAĞIŞINI BEKLİYORUZ”

Bozdağ Muhtarı İsmail Hakkı Balcı, “Kar yağdığı zaman Bozdağ Kayak Merkezi günü birlik hizmete açılacak. Bu sezon konaklama faaliyeti olmayacak ancak kafeterya ve kayak pistleri hazır durumda. Uzun zamandır merkezin açılmasını bekliyorduk. Bozdağ Kayak Merkezinin açılması ilçemiz adına çok önemli. Bu yüzden bir an önce kar yağmasını bekliyoruz. Merkezin kullanıma açılmasını canı gönülden temenni ediyoruz” dedi.