İzmir’e oyuncak tren parası

Yayınlanma: 19.01.2024 - 02:00

Güncelleme: 19.01.2024 - 02:14

Her seferinde “İzmir’e yatırımlar yapıyoruz” diyen hükümet, yine kente sembolik bütçeler ayırarak bir kez daha kenti yok saydı. Resmi Gazete’de yer alan 2024 yılı yatırım programı kapsamında İzmir’e ayrılacak yatırım tutarları belli oldu. Hükümet tarafından yapılacak yatırımlar için İzmir’e toplam 14 milyar 504 milyon lira kaynak ayrıldı. Ayrılan 8 projeye 1000 TL ve 3 bin TL arasında bütçe ayrılması dikkat çekti. İzmir raylı sistem yatırımlarında merkezi idareden yine umduğu desteği bulamadı.

AKP’NİN VAATLERİ YİNE BOŞ ÇIKTI

Her yıl “temelini atıyoruz” diyerek müjde veren AKP’nin vaatleri yine boş çıktı. 15 yıldır çivi dahi çakılmayan ve maliyeti 16 milyar 131 milyon TL’yi bulan 4.5 kilometre uzunluğundaki Halkapınar-Otogar metrosuna bu yıl sadece 3 bin liralık simgesel bir bütçe ayrıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yatırım planında ayrıca, projesi dahi hazırlanmamış raylı sistemin bitiş tarihi ise 2027 olarak gösterildi. 5 duraklı metro projesi kapsamında raylı sistem inşaatı, 5 durak ve 40 adet tren vagonunun alımı ise yapılmadı.

BAKANLIĞIN İZMİR’E AYIRDIĞI BÜTÇELER

Bakanlıkların ayırdığı bütçelerin rakamları ise şöyle: Urla Çeşme Devlet yolu için 1000 TL, Alaçatı RES’in rehabilitasyon çalışmaları için 40 milyon TL, Ankara-Polatlı- Afyonkarahisar-Uşak-Manisa-İzmir Hızlı Treni altyapı çalışmaları için 6 milyar 65 milyon TL, Afyonkarahisar-İzmir hattı için 6 milyar TL, Torbalı-Ödemiş-Çatal-Tire Danışmanlık Elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmaları için 205 milyon, Tepeköy-Selçuk Yerli Sinyalizasyon Demiryolu iyileştirme sinyalizasyon çalışmaları için 113 milyon 500 bin TL, Menemen Aliağa mevcut konvansiyonel sinyal onarım çalışmaları için 100 milyon TL, kılavuzluk hizmet botu için 109 milyon TL, Aliağa-Ayvalık arası bölünmüş yol için 10 bin TL, Selçuk Kuşadası Söke arası bölünmüş yol için 10 bin TL, Aliağa İzmir arasında bölünmüş yol çalışması için 20 milyon TL ,Torbalı-Ödemiş Kiraz yolu için 150 milyon TL, Bergama Soma Akhisar’daki yol çalışması için 7 milyon TL, Kemalpaşa Torbalı il yolunda 31 kilometrelik çalışma için 300 milyon TL, Belevi Tire yolu için 200 milyon TL, Seferihisar-Selçuk-Kuşadası yolu için 156 milyon TL, Torbalı Kemalpaşa Köprülü Kavşağı için 190 milyon TL, Foça Seyrek-İzmir yolu için 797 milyon 68 bin 800 TL.

İZMİR LİMANI’NA 5 BİN TL

Özelleştirme kapsamına alınan İzmir Limanı’nın modernizasyonu için sadece 5 bin TL bütçe ayrılması dikkat çekti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı rıhtımın bakım onarımı için 1000 TL, tarama, liman yaklaşım kanalının taranması için 1000 TL, konteyner molü inşaatı için 1000 TL, liman sahasının ve çevresinin rehabilitasyonu için 1000 TL, makine teçhizat rıhtım bakımı, onarımı, tarama, üstyapı için 1000 TL gider ayrıldı.

SOYER: YAPAMIYORSA BİZE BIRAKSIN

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sadece son beş yılda yatırım maliyeti 40 milyar lirayı aşan raylı sistem projelerinin yapımını yürüttüklerini belirterek “Hükümet yine de otogar metrosunu yapmamakta ısrarlıysa bize bıraksın. Narlıdere metrosunu nasıl yaptıysak, Çiğli tramvayını nasıl yaptıysak otogar metrosunu da yaparız. O metro Buca’ya gelecek deyip kararlılıkla yürüdüğümüz gibi otogara metro yapmayı da biliriz. Hükümetin ise tek bir sorumluluğu vardı, Halkapınar-Otogar metrosunu yapmak. Ancak yine üzülerek öğrendik ki 2024 için de 3 bin lira bütçe ayırmışlar. Saray gölge etmesin, başka ihsan istemiyoruz. Meselenin takdirini İzmirlilere bırakıyorum” diyerek metroyu yapmaya hazır olduklarını söyledi.