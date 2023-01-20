İzmir'e sadaka gibi bütçe

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 09:13

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 09:13

Resmi Gazete’de yayımlanan 2023 yatırım planında, İzmir vaat edilen pek çok raylı sistem yatırımında hükümetten yine umduğu desteği göremedi. Uzun yıllardır tartışılan ancak 15 yıldır yapımına bir türlü başlanamayan, toplam 4.5 kilometre uzunluğa sahip, 40 adet vagon alımını da içeren Halkapınar-Otogar metrosuna tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi simgesel şekilde üç bin liralık bir bütçe ayrıldı.

PROJELER ERTELENDİ

Ulaştırma Bakanlığı’nın yatırım maliyetini 4 milyar lira olarak açıkladığı İzmir için büyük öneme sahip projenin bütçesinin de enflasyon nedeniyle katlanarak 8 milyar 136 milyon liraya ulaşması dikkat çekti. Bakanlığın İzmir’deki tek kent içi raylı sistem projesi olan söz konusu yatırım seçimlerden sonraya kalırken projenin bitiş tarihi de 2026 olarak işaret edildi. 5 duraklı metro inşaatı için senelerdir merakla beklenen yapım ihalesi bu gelişmeyle birlikte resmen bir kez daha ertelenmiş oldu.

YAZIYLA BİN LİRA

2023 yılındaki ulaşım projelerinde İzmir’i pas geçen bakanlığın, tıpkı HalkapınarOtogar metro hattında olduğu gibi diğer önemli ulaşım projelerine de simgesel bütçeler ayırması dikkat çekti. Selçuk ile Ortaklar arasında yapılacak olan ve toplam maliyeti 5 milyar 619 milyon liralık 14 kilometre uzunluğundaki raylı sistem hattı ile yine Ödemiş ile Kiraz arasında inşa edilmesi planlanan 30 kilometrelik 1 milyar 197 milyon lira maliyet öngörülen yeni demiryolu projelerine 2023 yılında 1000’er lira bütçe ayrıldı. Projeler için yeni bitiş tarihleri de 2026 ve 2028 yılı belirlendi. Yılan hikâyesine dönen bir diğer proje olan ve artan maliyetlerden ötürü toplam bütçesi 640 milyon liraya yükselen 46 kilometre uzunluğundaki Torbalı-Belevi devlet yolunun yapımına 1 milyon 651 bin lira harcanacak. Yıllardır tamamlanacağı ve açılacağı vaat edilen projenin en erken bitiş tarihi ise 2026 yılı olarak duyuruldu. Diğer yandan, 2023 yılını raylı sistem projelerinde atılım yılı ilan eden İzmir Büyükşehir Belediyesi ise bakanlık bütçesini kat kat aşarak önümüzdeki yıldan itibaren kent içi toplu ulaşım çalışmalarına toplamda 6 milyar 835 milyon lira harcayacak. Söz konusu bütçe belediye tarafından Narlıdere, Buca ve Çiğli ilçelerinde metro ve tramvay yapımına, yine tramvay vagonları ve yeni otobüs alımlarına harcanacak.

EĞİTİME YOK

Kent ulaşımına simgesel rakamlar ayıran merkezi idare, İzmir’de Diyanet İşler Başkanlığı tarafından yapılacak dini ihtisas merkezi inşası için 67 milyon 300 bin lira harcayacak. 2023 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı 3 proje için 300 milyon lira ayırdığı yatırım planı dahilinde, İzmir’de Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni okul, Sağlık Bakanlığı’nın ise yeni hastane yapımı için bütçe ayırmaması dikkat çekti. Sadece üç yeni üniversite hastanesi yapımına başlanması amacıyla yüksek öğrenim kurumlarının kasasından 130 milyon lira harcanacak. Tarım alanında bu yıl da hüsran yaşayan İzmirli üreticiler, baraj ve sulama yatırımları için ise sadece 72 milyon liralık pay alacak.

İZMİR’E ŞAŞI BAKIYORLAR!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Halkapınar-Otogar metrosu için ayrılan sembolik ödeneğe tepki gösterdi. İzmir’in cezalandırıldığını belirten Soyer, “Bu metro hattı 2014 yılında programa alınmış. 9 yıldır programda duruyor. Ancak her sene bütçe ayrılmadan pas geçiliyor. 2022’nin bütçesi açıklandığında yine 3 bin TL ile geçiştirildi. Bu sene yatırım programından pay ayrılır mı diye bekledik ancak ayrılmadığını gördük. Bunu paylaştığımızda şaka mı diye paylaşmıştım ancak çok üzücü bir şey. Şaşı bir bakış açısı var. Objektif olamayan, siyasi tercihlerle şekillenen ve İzmir’in cezalandırıldığı bir tablo bu.