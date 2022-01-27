27 Ocak 2022 Perşembe, 12:33

İzmir; 5 bin yıllık geçmişe sahip tarihi ile geçmişten bugüne pek çok kavim ve toplulukların uğrak noktası olmakla birlikte, medeniyetlerin kurulduğu, kültürlerin kaynaştığı muazzam bir şehirdir.

Bu nedenle hiçbir iktidar bu şehri göz ardı edemez, yok sayamaz.

Şu günlerde iktidar eliyle maalesef İzmir üvey evlat muamelesi görüyor.

Ben de buradan iktidara seslenmek istiyorum.

Siz değil misiniz 2014 yılından beri tek bir çivi çakılmayan Halkapınar- Otogar Raylı Sistem Projesinin mimarı ey AKP iktidarı?

Taahhütü siz vermediniz mi yoksa?

Bakın tam da 8 yıl oldu.

İzmir’e bir metre metro yapmayan AKP iktidarı 2022 yılı bütçesinde 4 milyar liralık Halkapınar- Otogar metrosuna 3 bin liralık sembolik bir bu¨tçe ayırdı.

Asgari ücretin 4 bin 253 lira olduğu yerde, Halkapınar-Otogar metrosuna 3 bin lira…

Bu paraya bırakın metro yapmayı, raylı oyuncak tren bile alamazsınız.

Bu koyulan bedel adeta İzmir’i yok saymaktır...

İzmirli her yıl temeli atılacak vaadiyle gündeme gelen ancak 14 yıldır çivi dahi çakılmayan 4.5 kilometre uzunluğundaki Halkapınar-Otogar metrosuna bu yıl 3 bin liralık simgesel bir bütçe ayırmanızın nedenini sorgulamaktadır.

Ve size şunu sormaktadır;

İzmir’de kent içi ulaşım için kritik öneme sahip olan bu projeye 3 bin lira gibi komik bir bütçe ayırarak neden ertelediniz?

Bu yetmezmiş gibi Bergama İZBAN projesinin yapımını yatırım planından çıkarttınız.

Ödemiş-Kiraz demiryolu projesine ise bin lira ayırdınız.

Bu yaptıklarınız İzmirli ile dalga geçmektir.

Yazık!

Gerçekten çok üzücü.

İzmir’i, İzmirliyi tanımamış, hiç anlamamışsınız.

İzmir’e bu kadar haksızlık etmek kabul edilebilir gibi değil.

8 yıl olmuş yatırım programına alalı.

Hiçbir adım atılmaması, yine sembolik bir rakamla geçiştirilmesi gerçekten çok manidar.

İzmir’e yatırım yapıyormuş gibi yapanları, ben milletimize havale ediyorum.

Bu projeler bin lira ile üç bin lira ile nasıl bitecek Allah aşkına?

Sizler bu komik rakamları yatırım programına nasıl yazabiliyorsunuz?

Gerçekten pes!

İzmirli bu haksızları bir köşeye not eder.

Elbette İzmir ve İzmirliler kendilerine yapılan bu ayrımcılığı da hiçbir zaman unutmayacaktır.

Ama siz de şunu unutmayın!

Başka İzmir yok!