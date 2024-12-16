İzmir'in ardından şimdi de Bartın! Evsiz kişi inşaatta ölü bulundu

Bartın’da sokakta yaşayan evsiz Nedim Kural (39), uyumak için girdiği inşaatın bodrum katında ölü bulundu. Kural’ın ölüm nedeni, otopsi işlemleri sonrası netlik kazanacak.

İzmir'in ardından şimdi de Bartın! Evsiz kişi inşaatta ölü bulundu
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DHA
Yayınlanma: 16.12.2024 - 14:03

İzmir'de "Soğuktan öleceğim" diyerek yardım isteyen ancak aynı yerde ölü bulunan yurttaşın ardından, benzer bir ölüm de Bartın'da yaşandı.

Kırtepe Mahallesi İskele Caddesi’nde bulunan 4 katlı bir binanın inşaatında sabah saatlerinde sokaklarda yaşayan Nedim Kural, gece saatlerinde uyumak için inşaata girdi.

HAREKETSİZ BULUNDU

Sabah çalışmak için inşaata gelen işçiler, bodrum katında Kural’ı yerde hareketsiz buldu. İşçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Kural’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Nedim Kural’ın cansız bedeni, inceleme sonrası Bartın Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Kural’ın ölüm nedeni, yapılan otopsi sonucu netlik kazanacak.


Etiketler: #112 Acil #Bartın

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