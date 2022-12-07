İzmir’in bir yıllık suyu kaldı

07 Aralık 2022 Çarşamba, 10:44

Küresel iklim krizi nedeniyle kuraklık tehlikesi yaşayan Türkiye’de göller ve barajlar bir bir kururken İzmir’in su ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı’nın bir yıllık suyu kaldı. 2008 yılında ciddi kuraklık sorunu yaşayan İzmir, 2018 yılında da küçük bir susuzluk tehlikesi atlatmıştı. Sonraki senelerde meydana gelen yağışlar, İzmir’i rahatlatsa da kuraklık tehlikesi sürüyor.

TASARRUF ÇAĞRISI

Kentin su ihtiyacını karşılayan en önemli su kaynaklarından olan Tahtalı Barajı’na son yağışlar ile 3 milyon metreküp su girdi. Bugün itibariyle 135 milyon 127 bin metreküp su bulunduğu bildirilen baraj İzmir’in bir senelik suyunu karşılayabilecek. Geçen seneye göre yüzde 10 daha az olduğunu kaydeden İZSU Su Arıtma Dairesi Başkanı Hakan Alpsoykan, tatlı su kaynaklarının tüketimi konusunda vatandaşlara tasarruf uyarısı yaptı.

“YAĞMURLAR YENİ BAŞLADI”

Alpsoykan, “Uzun seneler boyunca yaptığımız ölçümlere göre bundan daha kötü senelerimiz de oldu, daha iyi senelerimiz de oldu. Yağışların düzensiz olması nedeniyle ve bir sene içerisinde gelecek su miktarını sağlıklı kestirememe durumumuz olduğu için vatandaşlardan mümkün olduğunca tasarruflu su kullanımı talebinde bulunuyoruz. Fakat yağmurlar yeni başladı, kaygılanacak bir durum yok” dedi.

BARAJLARIN SON DURUMU

Alpsoykan, İzmir’deki diğer barajlardaki son durumu ise şöyle açıkladı: “Kutlu Aktaş Barajı’nda yüzde 45 dolulukla 8 milyon metreküp suyumuz var. Barajda, geçen seneye göre yüzde 10’luk bir artış söz konusu. Balçova Barajı’nda 1 milyon 900 bin metreküp su var. Bir önceki seneye göre yaklaşık yüzde 4’lük azalma söz konusu. Ürkmez Barajı’nda ise 3 milyon 366 bin metreküp su var.”