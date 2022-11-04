İzmir'in Buca ilçesindeki 4,9 büyüklüğünde depremin ardından uzmanlardan ilk yorum: 'Panik yaratacak bir durum yok...'

04 Kasım 2022 Cuma, 09:27

Merkezi üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki deprem, büyük korku yaşattı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir'in Buca ilçesi merkezli 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 03.29'daki depremin derinliği 14,47 kilometre olarak ölçüldü.

İzmirlileri uykudan uyandırarak sokağa döken depremde 3 kişi panikle atlayarak yaralandı.

"DAHA DA SÜRECEKTİR"

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir'de meydana gelen Buca merkezli 4.9 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı.

Buca Gölet ile Gaziemir arasındaki fayın kırıldığını belirten Prof. Dr. Sözbilir, şunları kaydetti:

"Bizim yaptığımız jeolojik çalışmalara göre; bu fay, batıda Tuzla Fayı'na bağlanan bir fay. Eğim atımlı normal fay türünde. Sisam Fayı gibi çalışan bir fay. Bilindiği gibi İzmir'de can ve mal kaybına neden olabilecek deprem büyüklüğü 6 ve üstü. Fakat Buca Fayı 6'dan büyük deprem üretemez. Panik yaratacak bir durum yok. Buca Fayı, 5 kilometre uzunluğunda. Üreteceği deprem de 5 büyüklüğünde. 4.9'luk depremden sonra artçılar başladı. Daha da sürecektir, 3.7 gibi artçı depremler beklenebilir."

"4 BÜYÜKLÜĞÜNE KADAR ARTÇI SARSINTILAR GELEBİLİR"

Prof. Dr. Orhan Tatar ise depremin yeniden kendisini hatırlattığını belirterek, "4 büyüklüğüne kadar artçı sarsıntılar gelebilir ve bu anlamda vatandaşlar dikkatli olmalı" dedi

İzmir'in etrafında 17-18 civarında diri fayın bulunduğunu kaydeden Tatar, şöyle konuştu:

"Gaziemir civarından başlayıp güneye doğru Doğanbey Körfezi'ne kadar giden Tuzla Fay Hattı'nın en kuzeydoğu ucunda meydana gelen bir deprem bu. Şu anda da artçıların da tamamen bu bölgede yoğunlaştığını görüyoruz. Dolayısıyla şu aşamada vatandaşlarımızın panik yapmasına gerek yok."

'BATI ANADOLU SON 10 YILDIR ÇOK GERGİN'

Prof. Dr. Ahmet Ercan ise, “Batı Anadolu son 10 yıldır çok gergin. Normalde Anadolu'da yüzde 52 ile en çok deprem beklediğimiz yer Kuzey Anadolu kırığıydı. Ancak son yıllarda Batı Anadolu'da gerginlik artışı söz konusu oldu. Kızıldeniz'in açılmasıyla Anadolu'nun bu gerginliği taşıyamaması sonucunda kırıklar oluşuyor. Onlardan bir tanesi Sisam depremi olarak 2020'de oldu'' dedi.

Bugün yaşanan depremin İzmir'de korkulan İzmir kırığı üzerinde olmadığını aktaran Ercan, ''Deprem yaklaşık 7 saniye sürdü. Kuşadası'nda beni uykudan uyandırdı. Bornova- Bayraklı ve Bornova kırığı etkisi altında olan Karşıyaka- Çiğli kesimleri İzmir'in tetikte olması gereken yerlerdir'' ifadelerini kullandı.