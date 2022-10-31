Son Dakika: Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi... AFAD'ın aktardığına göre, Malatya'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Battalgazi ilçesinde saat 21.34'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 11,27 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 31, 2022
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Battalgazi (Malatya)
Tarih:2022-10-31
Saat:21:34:25 TSİ
Enlem:38.268 N
Boylam:38.654 E
Derinlik:11.27 km
Detay:https://t.co/6HkT2CiRQK@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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