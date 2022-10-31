Son Dakika: Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelişmesi... AFAD'ın aktardığına göre, Malatya'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
31 Ekim 2022 Pazartesi, 21:44
Son Dakika: Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Battalgazi ilçesinde saat 21.34'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 11,27 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.


Malatya Battalgazi deprem

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