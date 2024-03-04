İzmir’in Çernobil’i, Mehmet Özhaseki’den imza bekliyor

Yayınlanma: 04.03.2024 - 12:34

Güncelleme: 04.03.2024 - 12:41

CHP yönetimi, İzmir’in Gaziemir ilçesinde varlığı 2007 yılında tespit edilen 500 bin tondan fazla nükleer atığın yer aldığı eski kurşun fabrikasının bulunduğu alanda basın açıklaması yaptı. Türkiye’de nükleer enerji kullanılmadığından yurtdışından getirilen, çevreye, halk sağlığına, hayvan sağlığına yönelik ciddi tehdit oluşturan atıkların bertarafı için yıllar içinde CHP’li yöneticiler, duran adam eylemleri yaparak sorunu gündemde tuttu. CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Bozoğlu ile birlikte Hükümeti, sorunun çözümü için imzası beklenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’yi göreve çağırdı.

Açıklamaya CHP Gaziemir Belediye Başkan Adayı Ünal Işık, CHP Karabağlar Belediye Başkan Adayı Emine Helil İnay Kınay da katıldı.

“BİR AN ÖNCE BU ATIKLAR KALDIRILMALI”

Başkan Tugay, kronikleşen sorunun yıllardır çözüm beklediğini, CHP’nin atıkların bertarafı konusunda eylemler, açıklamalar yapmasına rağmen Hükümetin soruna duyarsız kaldığını dile getirerek, şöyle dedi:

“17 yıl önce tam olarak nereden geldiği bilinmeyen bir radyoaktif atık arkamızda gördüğünüz alana dökülmüş ve varlığı saklanmış, üzeri toprakla örtülmüş. İnsan sağlığına olumsuz etkileri yıllarca kişi ve kurumlarca dile getirilmiş, hükümet ve bakanlık göreve çağrılmış olmasına rağmen kayıtsız kalınmıştır. Bu atıkların buradan kurallara uygun bur şekilde taşınması gerekiyor. Bunun yolu da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin önündeki evrağa imza atmasından geçiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen ne görev varsa yerine getirmeye hazırız. Bu irademizi, söylemimizi bir kez daha ortaya koyuyoruz. Yapılması zahmetli bir iş de olsa insan sağlığı söz konusu. Bir an önce sonlandırılmalı.”

“HANGİ YÜZLE BU KENTİ YÖNETMEYE TALİP OLDUNUZ”

CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Bozoğlu, bölgede 200 binden fazla nüfusun olduğunu, atıkların bulunduğu alanın 9 futbol sahasına eşdeğer olduğunu vurgulayarak, 17 yıldır 7 bakan değişmesine rağmen çevre felaketinin sonlandırılmadığını söyledi. Bozoğlu, şöyle konuştu:

“Bu da bize AKP’nin çevre karnesinin ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor. Eski bakanlar, milletvekilleri hepsi konudan haberdar. Çevre bakanları arasında şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Murat Kurum da vardı. Hatta en uzun çevre bakanlığını kendisi yaptı. Bu tehlikeli atıklara çözüm bulamadı. Şimdi hangi yüzle İstanbul’u yönetmeye talip oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, yıllarca milletvekilliği yaptı. AKP örgütlerinde yer aldı. Sorunun çözümü hiçbir şey yapmadı, hangi yüzle İzmir’i yönetmeye talip oldu. Dönemin Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar, soru önergemize verdiği yanıtta tehlikeli atıkların üzerine 10 bin ton toprak örtüldüğünü açıklamıştı. Hangi yüzle, hangi akılla bu kenti yönetmeye talip oldunuz? Bu atıkların hiç vakit kaybetmeden kaldırılmasını istiyoruz. Mehmet Özhaseki’nin bu imzayı atmasını istiyoruz. Top, AKP iktidarında.”