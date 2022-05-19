İzmir'in en yoğun noktalarından Mithatpaşa Caddesi’nde trafik akışı değişiyor

19 Mayıs 2022 Perşembe, 09:26

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, İl Emniyet Müdürlüğü’nün talebi üzerine Mithatpaşa Caddesi’nin bir kısmına ilişkin trafik düzenlemesi yaptı. Yeni uygulama, 20 Mayıs Cuma gününden itibaren başlayacak.

Mithatpaşa Caddesi’nde yeni düzenlemeye gidiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), İl Emniyet Müdürlüğü’nün talebi üzerine, çift yönlü trafik akışı ve uygunsuz parklanmalar nedeniyle büyük yoğunluk yaşanan Mithatpaşa Caddesi’ni rahatlatacak karar aldı.

KONAK'A DOĞRU TEK YÖN

Halk arasında “Depo Kavşağı” olarak bilinen 16 Sokak Kavşağı (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi sokağı girişi) ile 99/1 Sokak Kavşağı (Küçükyalı Kavşağı / Hakimiyet-i Milliye İlkokulu önü) arasındaki kısmın, “Konak istikametine doğru tek yön” olmasına karar verildi. Yeni uygulama, 20 Mayıs Cuma sabahı saat 07.00’den itibaren geçerli olacak. Bu bölümde Üçkuyular yönüne gitmek isteyenler, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nı kullanacak.