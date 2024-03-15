İzmir’in iş dünyasından kentsel dönüşüm çağrısı

Yayınlanma: 15.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.03.2024 - 04:00

İş dünyası temsilcileri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve belediye başkanı adayları ile “İzmir İş Dünyası” buluşmasında bir araya geldi. Oda başkanları, kentin en önemli sorunlarından birinin kentsel dönüşüm olduğunu belirterek belediye başkan adaylarından kentsel dönüşüme hız verilmesi ve projelerin önünün açılması için öncülük istedi.

YORGANCILAR: İZMİR, TÜRKİYE İÇİN BİR ŞANSTIR

Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, “Deprem ve kentsel dönüşüm bu şehrin en kritik konularıdır. Daha fazla zaman kaybına tahammül yoktur. 21 fay kırığı olan bir şehirde 36 bin binanın dönüşümü söz konusu iken, okulları büyük risk altında iken, ne insanımız ne de sanayimiz güvende değildir. İzmir’i gecekondu şehri olmaktan kurtarmamız lazım. Ancak bu da yanlış anlaşılmasın. İzmir, Manhattan da olmasın. Yabancı misafirlerimizin havaalanından sonra gördüğü ilk yer olan Yeşilova bölgesi ve Uzundere bölgesi aslında derdimizi anlatmaktadır. İzmir sahip olduğu potansiyeli ile yerelden kalkınmanın en önemli itici gücüdür. İzmir, Türkiye için bir şanstır. Yeter ki kaynaklarımızı İzmir için doğru ve etkin kullanalım. Türkiye’nin tüm şehirlerine örnek bir kent modeli oluşturmalıyız” dedi.

DEPREME KARŞI BİRLİK ÇAĞRISI

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ise, “Kenti depremlere dirençli bir kent olarak hazırlamak için kentimizdeki tüm kurum ve kuruluşların bir arada çalışmasının yaşamsal önem taşıdığına inanıyoruz. Bu nedenle, afetleri en az hasarla atlatmamız için ivedilikle hayata geçirilecek akıllı kentsel dönüşüm projeleri ile yapı stokunun iyileştirilmesi ve afet bilinçli kentler yaratılması için var gücümüzle çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Bu amaçla kentimizin uzun vadeli projeksiyonlara dair mekânsal planlarını şimdiden belirlemenin, kent ekonomisine yönelik gelişimi kontrol altına alabilmek açısından büyük önem taşıdığı inancındayım. Hem konut hem de işyerleri için kentsel dönüşümün hızlandırılması ve bu yol ile kentsel estetiğin de geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Çözüm için arsa üretimi başta olmak üzere belediyelerimizin her türlü katkısını önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

KESTELLİ: PROJELERE DESTEK OLUN

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli de “150 binden fazla ailenin geçimini sağladığı, 165 farklı bitkisel ürün yetiştirildiği İzmir, tarımda ülkemizin öncü şehri konumunda. 350 bin hektar ile ülkemizin toplam tarım arazi varlığından yüzde 1.5 pay alıyoruz. Şehrimizden yapılan toplam ihracatın dörtte birinden fazlası, yüzde 27’si tarım ve gıda ürünlerinden oluşuyor. Organik tarım, su ürünleri, süs bitkileri gibi katma değerli ürünlerin üretim merkezi durumundayız. Kısaca ifade etmem gerekirse tarım şehrimiz için sanılandan çok daha önemli. Sektörde hedeflerimize ulaştığımız ya da daha iyi noktalara gelemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Hepimiz biliyoruz ki, başta üretimde verimlilik olmak üzere, gıda işleme ve depolamadan israf ve kayıpların azaltılmasına, daha etkin iç ve dış ticaretten katma değerin artırılmasına kadar yapacak çok işimiz bulunuyor. Üstelik, şehrimizde tüm bu alanlarda yaşanacak her iyileşmenin, bugüne kadar olduğu gibi ülkemiz için de iyi bir örnek oluşturacağının farkındayız. Gelecek 20-30 yılda şehrimizin üretim desenini, her türden doğal kaynaklarımızı dikkate alarak nasıl şekillendireceğiz? Azalan su kaynaklarımızı ve amaç dışı kullanımı artan tarım arazilerimizin etkin yönetimini nasıl sağlayacağız? Kırsalda gençlerimizi tarımsal üretim sistemine dahil edebilecek sadece ekonomik değil, aynı zamanda yaşanabilir sosyal altyapıyı nasıl oluşturacağız? Organik tarım, iyi tarım uygulamaları, onarıcı tarım gibi sürdürülebilir üretim sistemlerinin oranını nasıl yükselteceğiz? Çok paydaşlı bir sektör olan tarımda yaşanan tüm bu sorunların çözümü için güçlü bir iletişim ve işbirliğine ihtiyacımız var. Merkezi yönetim, yerel yönetim ve tüm paydaşların bu anlayışta olması gerektiğine inanıyoruz. İzmir’i yönetmeye aday olan tüm siyasilerden, bu alandaki projelere hiçbir rezerv koymadan, sonuna kadar destek olmalarını talep ediyoruz” diye konuştu.