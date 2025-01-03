İzmir’in kahramanları Fethi Sekin ve Musa Can anıldı

Yayınlanma: 03.01.2025 - 15:05

Güncelleme: 03.01.2025 - 15:05

Bayraklı Adliyesi'ndeki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Kuran-ı Kerim tevhidi okundu. Anma törenine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Emniyet mensubu arkadaşları, emniyet protokolü, şehit aileleri katılım sağladı. Anma töreni "Sözümü olsun unutmayacağız” başlıklı barkovizyon gösterisi ile devam etti.

Terör örgütü PKK tarafından İzmir Adliyesine düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can'ın şehadetlerinin 8. yıl dönümünde "Sözümüz Olsun Unutmayacağız" kitapçığı da hazırlandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 12 sayfalık "Sözümüz Olsun Unutmayacağız" adının verildiği kitapçıkta, 5 Ocak 2017'deki terör saldırısında şehit olan Sekin ile Can'ın fotoğrafları ve özgeçmişleri yer alıyor. Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, kitapçıktaki sunuşunda, şehit Sekin ve Can'ın hatıralarını yad etmek için böyle bir çalışma yaptıklarını belirtti.

"HAİN SALDIRIYI BERTARAF ETTİLER"

Günün anlam ve önemiyle ilgili olarak konuşma yapan İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, “Burada vatanının her karşını savunmak için canını hiçe sayan şehitlerimizi anmak adına bir araya geldik” dedi. Sel, “2017 yılında bölücü terör örgütü mensuplarına şehitlerimiz yiğitçe müdahale ederek bu hain saldırıyı bertaraf ettiler. Bu toprakların vatan olarak kalması için mücadele eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum” dedi.

“BU HAİN SALDIRIYI KINIYORUM”

“5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyemizi hedef alan hain terör saldırısında kaybettiğimiz kahraman polis memurumuz Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can’ı anmak için buradayız” diyerek konuşmasına başlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Bu hain saldırıyı gerçekleştirenleri esefle kınıyorum. Şehitlerimiz rabbimiz katında çok yüksek bir mertebeye ulaştılar. Onların aziz hatıralarını hiçbir zaman unutmayacağız. Hain teröristler bomba yüklü araçla adliyemiz önünde alçakça bir saldırıda bulundular. Vatandaşlarımızı hedef alan bir patlama gerçekleştirme niyetindeydiler. Ancak karşılarında kahraman polisimiz Fethi Sekin’i buldular. Fethi Sekin trafik denetleme şubesine bağlı bir polis memuruydu. Hemen silahına sarıldı kurşunu bitene kadar teröristlerle canı pahasına çatıştı. Fethi Sekin gösterdiği büyük kahramanlıkla İzmir Adliyesi’nde çok büyük bir facianın yaşanmasını önledi. O cesareti ve kararlılığıyla vatanına ve mesleğine bağlılığıyla hepimizin sevgisini ve saygısını kazanmış kalbimizde çok güzel bir yer edinmiştir. Fethi Sekin, bu ülkenin evlatlarının terör karşısında asla yılmayacağını bir kez daha göstermiştir” dedi.

“MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK”

“Fethi Sekin’lere, Ömer Halisdemir’lere her zaman şükran borçluyuz” diyen Bakan Tunç, “Dünyanın neresinde olursanız olun terör yaşam hakkının alçakça katledilmesidir. Ülkemiz neredeyse yarım asırdır terörün her türlüsüyle mücadele ediyor. Terörle mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz. Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alan terör örgütüyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ülkemizi terörün olmadığı huzurlu bir geleceğe hep birlikte taşıyacağız. Polis memurumuz Fethi Sekin’e ve mübaşir Musa Can’a Allahtan rahmet ailelerine başsağlığı diliyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

Tören sonunda açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Kahramanımızın anısını yâd ederken hala büyük bir üzüntü yaşıyoruz” dedi.

İl Müftüsü Sinan Kazancı’nın şehitlerin ruhuna dua okumasının ardından Polis Memuru Fethi Sekin’in şehit düştüğü alana karanfil bırakılarak dua edildi. Öte yandan Fethi Sekin ile Musa Can'ın şehit edilmelerinin 8. yılı nedeniyle İzmir Adalet Sarayı'nda gün içinde lokma döküldü, adliye mescidinde ve Ege Üniversitesi Bilal Saygılı Camisi'nde cuma namazı öncesi mevlit okutuldu.