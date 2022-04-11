İzmir'in kalbi Konak'ta tarih gezileri başlıyor
İzmir'de Konak Belediyesi’nin kent kültürünü ve tarihini tanıtmak amacıyla her yıl düzenlediği ‘Konak Tarih Gezileri’ başlıyor. Katılımcılar, Tarih Gezileri ile Basmane’den Kadifekale’ye uzanan bir tarih yolculuğuna çıkacak, İzmir’in kalbi Konak’ı farklı yönleriyle yeniden keşfedecek.
Konak Belediyesi’nin uzun yıllardır kent kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlediği ‘Konak Tarih Gezileri’ ile İzmirliler, kentin 8500 yıllık tarihinde yolculuk yapacak. 14 Nisan’da başlayacak olan gezi rotasında Konak’ın tarihi yapıları arasında yer alan dini ve sivil mimari örnekleri gezilecek. İlk ziyaret, Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün doğduğu ev olan Konak Belediyesi İsmet İnönü Anı Evi ve Kitaplığı’na yapılacak. Sonrasında Eşrefpaşa Bayramyeri’nde yer alan Roma Dönemi Smyrnası’nın en önemli caddelerinden biri olan Altınyol’a gidilecek.
M.Ö 1. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen 100 metrelik yol, Kadifekale ve Smyrna Agorası gibi İzmir’in arkeolojik tarihi açısından da önem taşıyor. Döneminin önemli yapıları arasında yer alan tarihi Roma Yolu manzarasıyla da İzmir Körfezi’ne hakim bir noktada bulunuyor. Ardından Kadifekale’ye çıkacak olan konuklar, Makedon Kralı Büyük İskender’in rüyasıyla da efsaneleşmiş tarihi kalenin surlarından İzmir Körfezi'nin eşsiz manzarasını izleme fırsatı bulacak. Kadifekale’den sonra gezi, Basmane bölgesindeki tarihi açıdan büyük önem taşıyan dini ve sivil yapıların ziyareti ile devam edecek.
"HER ADIM TARİH KOKUYOR"
Basmane’nin sokaklarını adım adım gezecek olan katılımcılar, Oteller Sokağı’nda yer alan, Mustafa Kemal Atatürk’ün eşi Latife Hanım’ın doğup büyüdüğü ev olan ve şimdilerde otel olarak hizmet veren Yeni Sadık Bey Oteli’ni, Anafartalar Caddesi’nde tarihe meydan okuyan Tarihi Emniyet Oteli’ni, Altınpark Kazı Alanı’nı, Konak Belediyesi’nin Radyo ve Demokrasi Müzesi ile Kadın Müzesi’ni, Namazgah Camii ve Namazgah Hamamı’nı, Emir Sultan Türbesi ve Külliyesi’ni, İsmail İplikçi Dede Türbesi’ni, Hatuniye Meydanı ve Camii’ni, Dönertaş Sebili’ni görme fırsatı bulacak.
İzmir’e 16 yüzyılda gelen Yahudilerin aile evleri olarak bilinen ve Yahudhane de denen Kortejolar, Evliye Çelebi’nin Seyahatname’sinde geçen Tarihi Basmane Lüks Hamam, Kumrulu Mescid, Atatürk’ün nikahını kıyan Müftü Rahmetullah’ın evi, Aziz Vukolos Kilisesi ve kilise bahçesinde yer alan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi de gezi rotası içinde yer alıyor.
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