İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

AA
Yayınlanma: 14.08.2024 - 08:24
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
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Yamanlar Dağı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter, 25 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 dozer ile 6 yer ekibi sevk edildi.

Ekipler, yangını söndürme çalışmalarına gece saatlerinde ara vermeden devam etti.


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