İzmir'in koku bahçesindeki festivale 150 bin ziyaretçi

24 Ocak 2022 Pazartesi, 11:09

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’ın ev sahipliğinde 22-23 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen 4’üncü Karaburun Nergis Festivali açılışına, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, kooperatifler, üreticiler, muhtarlar ve yurttaşlar katıldı. Hafta sonu 1 derece civarında seyreden soğuk havaya rağmen, iki gün boyunca İzmir’den ve Türkiye’nin farklı kentlerinden birçok yurttaş katıldı.

Karaburun Belediyesi festivale 150 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamayan festivali iki güne yayarak daha fazla insanın Karaburun’u tanımasını sağladıklarını belirterek; ilçe genelindeki üreticilerin ve esnafın yüzünün gülmesinin tüm yorgunluğu unutturduğunu söyledi. Erdoğan, “Nergisimiz her yıl aralık ve şubat ayları arasında ülkemizin dört bir yanına mis kokusunu taşırken; aşımız, ekmeğimiz, düğünümüz, sünnetimiz oluyor.” dedi.

Başkan Erdoğan, 2020 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile üreticilere 120 bin nergis soğanı dağıtılması sonrasında ilçede nergis ekimi yapılan arazi büyülüğünün 2 bin dönüme ulaştığını hatırlattı. Pandeminin tüm Türkiye’ye verdiği en önemli dersin, tarımda ve hayvancılıkta yapılan hatalar zincirinin hangi sonuçları doğuracağı olduğunu kaydeden İlkay Girgin Erdoğan şöyle devam etti:

"DERİN BİR YOKSULLUĞUN PENÇESİNDEYİZ"

“Bir zamanlar ‘Üretim mi yok, cebimizde paramız var, ithal ederiz’ diyen bakanlar vardı. Şimdi paramız da yok, üretimimiz de az ve maliyetlerimiz üretimi adeta yasaklıyor. Dünya, ‘paran olsa bile benden tarım ürünü alamazsın, önce kendi vatandaşlarım’ diyor açık açık. Dört bir yanı cennet gibi tarım arazileri ile dolu, her mevsim ürün alınabilen bir ülkede yaşıyoruz. Ama derin bir yoksulluğun pençesindeyiz.”