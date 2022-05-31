İzmir’in Konak ilçesindeki restorasyon bekleyen tarihi binalar yıkıldı

31 Mayıs 2022 Salı, 04:00

İzmir’in Konak ilçesinde tünel inşaatı için kamulaştırılan 11 ayrı tarihi binanın restorasyonu için valilik yedi yıl sonra harekete geçti ancak binalardan sekizini yıkılmış halde buldu.

Kaderine terk edilen Damlacık mahallesi halkın şikâyetlerine karşılık madde bağımlıları, hurdacılar ve hırsızların uğrak yeri haline geldi, tarihi yapılar da bu sahipsizlikten nasibini aldı. İzmir Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından geçtiğimiz günlerde başlatılan ve toplam 14 ay süreceği ilan edilen restorasyon çalışmaları kapsamında tarihi aslına uygun şekilde onarılması hedeflenen yapıların büyük bölümü harabeye döndü. Yapılardan sadece üçü ayakta kalırken, bazılarından geriye molozlar kaldı. Yaklaşık 2 milyon liraya yapılacak restorasyon çalışmalarının semti kurtarmaya yetmeyeceğini dile getiren yöre halkı tepkisini “Bunca yıldır neredeydiniz” diye gösterdi.

