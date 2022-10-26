İzmir’in mimari tarihine ışık tutan sergi

26 Ekim 2022 Çarşamba, 14:15

Karabağlar Belediyesi ve İFOD işbirliğiyle düzenlenen “Kurtuluşunun 100. Yılında İzmir Manzaraları” konulu proje sergisi, İzmir Mimarlık Merkezi’nde açıldı. Açılışa Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı İlker Kahraman, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, İFOD Başkanı Seda Şengök, fotoğraf koleksiyoneri Mert Rüstem, İFOD ve Mimarlar Odası İzmir Şube üyeleri, stk temsilcileri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Geçtiğimiz ay Karabağlar Belediyesi Yıldız Kenter Kültür Merkezi’nde açılan serginin bu kez Alsancak Mimarlık Merkezi açılışında ilk konuşmayı Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı İlker Kahraman yaptı. Bu değişimi fotoğraflarla görmenin insanın içini acıttığını ama yapılan çalışmanın çok keyifli ve güzel olduğunu belirten Kahraman, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da bu serginin ilk olarak İzmir'in kurtuluşunun 100. Yılı anısına Karabağlar'da açıldığını hatırlatarak “Sergiyi gezdiğimizde İzmir’in tarihi güzelliklerinin nasıl bozulduğunu gözlemledik. Bunlar bizi üzen taraf ama gerçekleri her zaman sanat yüzümüze vurur. Fotoğraf da çok önemli bir sanat dalı, çok şey anlatıyor. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

İFOD Başkanı Seda Şengök ise ürettiklerini sergilemelerinde emeği geçen Karabağlar Belediyesi ve Mimarlar Odası'na teşekkür ederken, koleksiyoner Mert Rüstem ise fotoğrafın bir belge olduğunu belirterek, bu sergi ile tarihe not düştüklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Cumhuriyetinin kuruluşunun 99. Yılı dolayısıyla İFOD üyelerinin fotoğrafları ve videolarından oluşan bir sunum gerçekleştirildi. İzmir’in mimari tarihine ışık tutan eski ve yeni fotoğrafların aynı/benzer kadrajlarla sergilendiği Mert Rüstem koleksiyonunda yer alan sergi 20 Kasım tarihine kadar açık kalacak.