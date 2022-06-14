İzmir’de sekiz gençlik kampı açılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni gençlik projesini duyurdu. Kentte beş ilçede, sekiz gençlik kampı düzenlenecek. 20-22 Haziran tarihleri arasında Çandarlı’da yapılacak kamp için başvurular açıldı.

İZMİR / Cumhuriyet
14 Haziran 2022 Salı, 15:05
İzmir’de sekiz gençlik kampı açılacak
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 17 - 21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen İzmir Gençlik Festivali’nde açıkladığı “Gençlik Çadır Kampları” için hazırlıklar tamamlandı. 20 Haziran - 17 Ağustos tarihleri arasında beş ilçede toplam sekiz gençlik çadır kampı düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, gençleri doğayla buluşturacak. 20-22 Haziran tarihleri arasında Çandarlı’da yapılacak kamp için başvurular başladı. Diğer kamplarla ilgili başvurular da kısa sürede açılacak.

Sınırlı sayıda katılımcının kabul edileceği kampların başvuruları www.gencizmir.com internet sitesinden yapılacak.

Güzelbahçe Olivelo, Dikili Çandarlı, Bergama Kozak, Alaçatı Oasis, Yamanlar Senatoryum ve Gümüldür Özdere’de toplam sekiz ayrı kamp kurulacak. 


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