İzmir'in simgesi Konak Pier'de yangın

İzmir'in tarihi ve turistik simgelerinden biri olan Konak Pier'de yangın çıktı! Elektrik kaçağından çıktığı iddia edilen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 20.08.2024 - 12:02
İzmir'in simgesi Konak Pier'de yangın
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İzmir’in Konak ilçesinde bulunan Konak Pier AVM’de yangın çıktı.

Bir restoranın mutfağında yaşanan elektrik kaçağından çıktığı iddia edilen yangın nedeniyle Konak Pier’den yoğun dumanlar yükseldi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmalar sürüyor.

Yangına sebebinin belirlenmesi ve sorumluların tespiti için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.


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