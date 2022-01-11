İzmir'in sorunları için kurulan heyete Tunç Soyer alınmadı

11 Ocak 2022 Salı, 09:26

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ocak ayı ilk birleşimi, Tunç Soyer'in başkanlığında yapıldı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki (AASSM) birleşimde, belediye şirketi İZBETON'un Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin, faaliyetlerine ilişkin birer sunum yaptı.

İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, bugüne kadar yapılan çalışmalar ile gelecekte yapılacak hizmetler hakkında bilgi verdi. Yaklaşık 3 yıl içerisinde İzmir genelinde 4 milyon 406 bin 229 tonluk (2.569 kilometre) asfalt çalışması yapıldığını aktaran Heval Savaş Kaya, “İnşaat ve kentsel alan ekipleri, yine aynı dönemde 4 milyon 372 bin 997 metrekare (874 kilometre) parke kaplama çalışmasına imza attık. Sathi kaplama ekipleri, toplamda 6 milyon 576 bin 291 metrekarelik (1.315 kilometre) bir çalışma yaparak, üreticilerimizin tarlalarına, bahçelerine daha rahat ve güvenle ulaşabilmesi için tüm imkânlarını seferber etti” dedi.

Kaya artan döviz kurlarına rağmen İZBETON’un durumunu şu ifadelerle açıkladı:

“Son zamanlarda döviz kurlarında meydana gelen yükseliş ve buna bağlı olarak girdi maliyetleri hızla artıyor. İZBETON, ekonomide yaşanan sıkıntılara ve kar amacı gütmeyen bir şirket olmasına rağmen, güçlü mali yapısıyla 2019 ve 2020 yıllarında kar etmeyi başardı. Şirketimiz, 2019 yılında 18 milyon 810 bin lira, 2020 yılında ise 12 milyon 69 bin lira kar etti. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara rağmen, güçlü kurumsal ve finansal yapısıyla İzmirlilere hizmet etmeyi sürdüreceğiz.”

TUNÇ SOYER'DEN 'HEYET' TEPKİSİ

Meclisin kapanış bölümünde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin sorunlarına yönelik bakanlıklarla görüşmek üzere geçen hafta Ankara'ya giden heyete davet edilmemesiyle ilgili sitemini dile getirdi. Soyer, “İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası başkanları, Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri Ankara'ya bir çıkarma yaptı. İzmir'in birçok talebini ilgili bakanlıklarda dile getirdiler. Bununla iftihar ediyoruz. İzmir'in haklarını bakanlıklar nezdinde talep etmek güzel bir girişim. Valimiz Sayın Yavuz Selim Köşger'i de götürmüşler. İzmir Valisi, hepimizin valisi. Gönül isterdi ki 'Arkadaşlar, lojistik alanını konuşmaya gidiyoruz. Organize sanayi bölgelerini konuşmaya gidiyoruz. Bu şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı neden yok' demesini beklerdim. Bakanlarımızın da 'Arkadaşlar bana geliyorsunuz ama acaba bu konularda İzmi r Büyükşehir Belediye Başkanı ne düşünüyor?' demesini beklerdim. Bunlar olmadı, iyi olmadı. Ama ben şunu söylemek isterim; yüzde 58 oyla seçilmiş İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, bugün doğan bebekten, en yaşlı ninelerimize, dedelerimize kadar hepsinin hakkını görevimin son anına kadar korumaya devam edeceğim" dedi.