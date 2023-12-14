İzmir’in yeni emniyet binasının ihale tarihi belli oldu

Yayınlanma: 14.12.2023 - 16:31

Güncelleme: 14.12.2023 - 16:31

İzmir’de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hasar gören İzmir İl Emniyet Müdürlüğü binası için yeni yer arama çalışmaları başlatılmış, yeni binanın nereye yapılacağı konusunda tartışmalar yürütülmüştü.

Eski İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni emniyet binasının Eski Sümerbank binası alanında yapılacağını duyurmuştu.

İHALE KARARI ALINDI

İzmir Valiliği İzmir’e yeni Emniyet Binası kazandırmak için ihaleye çıkma kararı aldı. Elektronik Kamu Alımları Platformu'ndaki (EKAP) bilgilere göre, binanın yapım işi 17 Ocak 2024’te saat 10:30’da ihale edilecek ve bina Konak'ta Eski Sümerbank'ın bulunduğu yere inşa edilecek. Yeni binanın yapımının sözleşmenin imzalanmasının ardından yaklaşık 3 senede tamamlanması bekleniyor.