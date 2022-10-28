İzmir’in yeni kitap fuarı kapılarını açtı

28 Ekim 2022 Cuma, 16:23

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve SNS Fuarcılık tarafından Fuar İzmir’de düzenlenen İzmir’in yeni kitap fuarı İZKİTAP kapılarını açtı. İmza günleri, söyleşiler ve çeşitli etkinliklerle toplam 9 gün süresince açık olacak fuarda Cumhuriyete Gazetesi ve Cumhuriyet Kitap da okuyucularıyla buluşacak.

Fuarın açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra, İZKİTAP’ın onur konuğu Nedim Gürsel, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, İzmir İl Kültür Turizm Müdürü Murat Karaçanta, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, yazar Hanri Benazus, SNS Fuarcılık Temsilcisi Saruhan Simsaroğlu, siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, yazarlar ve yurttaşlar katıldı.

Fuarın açılış töreninde yaptığı konuşmada “Her Mahalleye Bir Kütüphane” kampanyasının önemine vurgu yapan Başkan Tunç Soyer, “Göreve geldiğim günden bu yana 30 bin kitap bağışı topladık. Bugüne dek 25 kütüphane açtık ve bu rakamı 50’ye çıkartmayı hedefliyoruz. Arka sokaklardaki vatandaşlarımızı kitapla buluşturacağız. Kitap, vicdandır. Çünkü dünyayı bir başkasının gözünden anlamamızı sağlar. Kitap, tecrübedir. Mümkün olduğu kadar hata yapmadan öğrenebilmenin aracıdır. Kitapları okuyan ve yazanları desteklemek için, İzmir’i büyük bir düşünce meydanı haline getirmek istiyoruz. Bu fuar aslında bu gayretin sonucu. Yayıncılık sektörümüzü bütün bileşenleriyle İzmir’de buluşturan bu fuar sayesinde, düşüncenin ve sanatın kalbi yine İzmir’de atıyor” diye konuştu.

SNS Fuarcılık temsilcisi Saruhan Simsaroğlu, İZKİTAP’ın ayrı bir önemi olduğunu belirterek “Biz hayatın büyük bölümünü cephede geçirmesine rağmen yanından kitabı eksik etmeyen, 4 bin kitap okumakla kalmayıp bir düzineye yakın da kitap yazan bir liderin kurduğu Cumhuriyetin çocuklarıyız. Bize düşen görev de Atatürk'ün mirasını korurken kitapları yanımızdan eksik etmemek” diye konuştu.

İZKİTAP’ın onur konuğu olan Nedim Gürsel ise “Sadece bana bu onuru verdiği için değil beni sizlerle buluşturduğu için de İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Bu fuarın İzmir’de yapılması benim için oldukça özel bir anlam taşıyor. Denizi ilk defa İzmir’de, İnciraltı’nda gördüm. O gün çocukluğumda duyduğum heyecanı bugün yaşlılığımda duyuyorum. İyi ki İzmir var, iyi ki kitaplar var, iyi ki yazarlar da var... Sanıyorum okurlar da çok önemli” dedi.

Saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak fuarda 800’e yakın imza günü, etkinlik ve söyleşi yapılacak. Sorbonne Üniversitesi’nde Türk edebiyatı dersleri veren yazar ve akademisyen Onur konuğu Nedim Gürsel, bugün gerçekleşecek söyleşide ziyaretçilerle buluşacak. Aynı gün saat 14.30’da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “100. Yılında Türkiye Cumhuriyeti” konulu söyleşiye katılacak. Söyleşide Timur Soykan, Aytunç Erkin ve Murat Ağırel de yer alacak. Ayrıca 14.00’te Ahmet Ümit ve Timur Soykan’ın da imza günü yapılacak. 30 Ekim 13.00’te Suat Çağlayan, 4 Kasım 17.00’de Buket Uzuner, 5 Kasım 12.00’de Sinan Meydan, 6 Kasım 14.00’te Ahmet Telli de imza gününde okurlarıyla buluşacak.