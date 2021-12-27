İzmir'in yeni kültür sanat platformu tanıtıldı: İzmir Art

27 Aralık 2021 Pazartesi, 10:23

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'i kültür sanat kentine dönüştürme vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni bir adım daha attı. Etkinlik takvimi, sanat haritası, sanal sergi platformu, makale, inceleme, eleştiri, röportaj, sanat rotaları ve çevrim içi etkinliklerin yer aldığı İzmir Art, büyük bir toplantı ile tanıtıldı. Yekta Kopan'ın sunuculuğunda Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapılan tanıtım toplantısına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, CHP 26. Dönem İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi İkinci Başkan Vekili Prof. Dr. Suat Çağlayan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ciritoğlu Sengel, sanatçılar Zülfü Livaneli, Nebil Özgentürk, Cezmi Baskın ve Hayko Cepkin, İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) Başkanı, Avrupa Festivaller Birliği Başkan Yardımcısı Filiz Eczacıbaşı Sarper, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Barış Karcı, Ertuğrul Tugay, meclis üyeleri, bürokratlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin genel müdürleri, kültür üreticileri, gazeteciler ve sanatseverler katıldı.

İzmir Art projesinin kentin kültür sanat hayatı için çok önemli bir proje olduğunu ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Kültür ve sanat, cehaletin önünde bir engel. Birlikte yaşamamızı keyifli kılan bir enstrüman. Eksikliği hayatımızı çölleştiriyor, çoraklaştırıyor, bizi yoksullaştırıyor. Ben işin demokrasi boyutunu paylaşmak istiyorum. Demokrasi, beş yılda bir sandığa gitmekten ibaret değil. Demokrasi birlikte yaşama kültürü, birlikte yaşamanın hukuku, birlikte yaşamanın güzelliğidir. İnsanlığın bulduğu en büyük inovasyondur. Ne oldu da bugün bütün dünya popülist ve otoriter iktidarların altında yaşıyor? Demokrasinin zafiyetlerinden mi acaba? Böyle olduğunu düşünmüyorum. Demokrasinin erdemlerinde, zenginliğinde bir zafiyet yok. Demokrasinin insan topluluklarıyla buluşmasında, kullanılan araçlarda zafiyet var. Onun için demokrasiyi dijitalleştirmek mecburiyetindeyiz. Visitİzmir'i açtık, Türkiye'nin ilk dijital turizm ansiklopedisi. 2 bin 400 noktayı İzmir'de buluşturuyor, haritalandırıyor, detaylı bilgi sunuyor. İnteraktif, siz yeni noktalar ilave edebiliyorsunuz. İzmir'in turizm potansiyelini gün ışığına çıkartan bir çalışma oldu. Dünyada da çok az. İzmir Art, kültür sanat üretiminin ve bu üretimin insanlarla buluşmasının dijitalleştirilmesidir. Bütün arzumuz; bu çoraklaşan, çölleşen iklimimizde kültür sanatta yeniden nefes almak için daha çok insanı kültür sanat üreticisiyle, onların ürettikleriyle buluşturmak” dedi.

"İYİ Kİ TUNÇ SOYER VAR"

Sanatçı Zülfü Livaneli, “Son zamanlarda sık sık İzmir'e geliyorum, 'niye' diyorlar. Diyorum ki ‘Tunç Başkan bir şey yapıyor, geliyorum’. Benim manevi protokolümde çok önemli yeri olan bir insan, kültür dostu, ilerici. Liderliğini destekleyerek ve hararetle yakından izliyorum, güzel şeyler oluyor. İnsanları, ülkeleri birbirine yaklaştıracak olan sanattır. Bağımsız sanatçılar zorluk içinde, hayatta kalabilme mücadelesinde. Kendilerine alan açılması lazım. Bu alan ancak yöneticiler sayesinde açılabilir. İyi ki bizim büyük şehirlerimizde böyle belediyeler var, iyi ki Tunç Soyer ve bu belediyemizin güzide ekibi var. Hep birlikte İzmir'in sanata ve kültüre verdiği önemi taçlandırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi. İzmir Art hakkında bilgilendirme yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Dairesi Başkanı Kadir Efe Oruç, “Kültür ve sanatı İzmir'in her noktasına taşımayı, herkesin temas etmesini önemsiyoruz. İzmir Art kentteki kültür sanat üretimlerinin daha da görünür kılınmasını sağlayacak” diye konuştu.

İZMİR ART

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı'nın İzmir'deki diğer oluşumların paydaşlığıyla hayata geçirdiği İzmir Art, İzmir’in kapsamlı ve güncel sanat envanterini içeriyor. İzmir Art’ta etkinlik takvimi, sanat haritası, sanal sergi platformu, makale, inceleme, eleştiri, röportaj, sanat rotaları ve çevrim içi etkinlikler yer alıyor. İzmir Art interaktif bir platform olarak tasarlandı. Tüm sanat üreticileri, kurumlar ve mekanlar sisteme üye olarak İzmir Art içerisinde kendine ait bir alan yaratabiliyor. Bu sayede her bir sanatçı eser ve faaliyetlerini tek bir noktadan paylaşabilme imkanı bulacak.

İzmir Art, İzmir’in sanat gündemini, ulusal ve uluslararası alana taşımakla beraber dünyadaki sanat etkinliklerini de İzmir'e ulaştırıyor. İzmir’e gelen tüm ziyaretçilere rehberlik ediyor. İzmir Art'ın tanıtım müziklerini ise Hayko Cepkin yaptı.

Platforma “www.izmir.art” üzerinden ve mobil uygulama olarak akıllı telefonlardan “İzmir. Art” adıyla ulaşılabilir.