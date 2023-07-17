İzmirli başkanlardan zam isyanı: Zamlar belimizi büktü

Yayınlanma: 17.07.2023 - 14:03

Güncelleme: 17.07.2023 - 14:03

Temmuz ayıyla beraber KDV, ÖTV, harçlar ve diğer vergilere gelen zamlar yurttaşın belini bükerken STK’ler, siyasi partilerden sonra belediye başkanları da gelen zamlara tepki gösterdi.

SANDAL: GİDER ARTIYOR; GELİR SABİT

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, enflasyon rakamları ve buna bağlı olarak açıklanan zamlara dikkat çekerek, “Hepimizin belini büktü. Sıradan vatandaşın mutfağına yangın düşüren artışlar, yerel yönetimleri de derinden etkiledi. Özellikle akaryakıta gelen zam oranları, belediyelerin günlük faaliyetlerini bile etkileyebilecek düzeyde. Temizlik, altyapı çalışmaları ve ulaşımda yaşanacak olan zorluklar, vatandaşlarımızın kaliteli hizmet almasının önüne bir engel olarak çıkacak. Giderlerimiz her geçen gün artarken, gelirlerimizin sabit kalması elimizi kolumuzu bağlıyor. Yerel yönetimlerin kullandığı akaryakıtta ÖTV muafiyetinin sağlanması ve İller Bankası gelirlerimizin artırılması çok önemli. Bu konuda da gerekli adımların atılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

TUGAY: AKARYAKITTA ÖTV MUAFİYETİ BEKLİYORUZ

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ise akaryakıta yapılan büyük ÖTV zammının belediyelere ağır bir yük getireceğine dikkat çekerek, “Belediyelerin yakıt tüketimi büyük oranda temizlik, alt yapı hizmetleri, sosyal hizmetler ve ulaşım hizmetlerinde kullanılıyor. Bu hizmetlerde kullanılan araçların yakıtlarından yüksek vergiler almak haksızlıktır. Uzun süredir maruz kalınan yüksek enflasyon ve artan maliyetlerin üzerine, önceki gece gelen ÖTV zammı; Temizlik, ulaşım ve altyapı hizmetleri araçlarında akaryakıtı enerji kaynağı olarak kullanan belediyelerin elini kolunu daha da fazla bağlayacaktır. Karşıyaka Belediyesi olarak kentimizde karbon ayak izimizi azaltmak için bu kalemde azami oranda tasarruf sağlıyoruz. Fakat yapılan ÖTV artışıyla gelen zam karşısında tasarruf önlemi alma gibi bir şansımız ne yazık ki yok. Belediyelerin akaryakıtı yerel hizmetlerde kullandığı göz önünde bulundurularak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'in de altını çizdiği gibi; yerel yönetimlerin kullandığı akaryakıtta ÖTV muafiyeti sağlanmasını bekliyoruz. Bir kamu kurumu olan ve şehirlerde halkın en temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan belediyeler açısından hizmette sürekliliğin esas olduğu unutulmamalı ve hükümet bu çağrımızı mutlaka değerlendirmelidir” ifadelerini kullandı.