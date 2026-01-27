İzmirli berberden 'askıda tıraş' uygulaması: Asgari ücretli ve emekliye tıraşı 150 TL'ye düşürdü

Ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve artan kira fiyatlarıyla birlikte günlük yaşamda daha belirgin hale gelirken, küçük esnaftan dayanışma örnekleri de geliyor.

İzmir Bayraklı’da berber Hüseyin Doğan, geçim sıkıntısı yaşayan asgari ücretli, emekli ve kiracılar için tıraş ücretini 150 liraya sabitledi.

Ayrıca maddi durumu olmayan vatandaşlara günde dört kişiye ücretsiz tıraş hizmeti sunan “askıda tıraş” uygulamasını başlattı.

Doğan, uygulamayla ilgili olarak “Normalde kendi müşterimiz; zaten şu an saç tıraşı 400 TL alıyoruz, sakal 200, saç sakal 600 ve 500 arasında alıyoruz normalde. Ama biz de bir farkındalık yapmak istedik. 150 TL zaten farkındalığımız; para kazanmak da… Günde 10 tane, 10 kişi tıraş etsen ne oluyor? 150 liradan 1500 lira para yapar zaten. Bir kişinin yemeği şu an bin 500 lira. Bir yemek yemeye gitsen bir restorana bin 500–2 bin lira değil mi? Biz, yeri geliyor mahallenin gariban vatandaşlarında da tıraş yapıyoruz. Mahalleli, mahalledeki garibanları tıraşa getiriyorlar. Biz de para almıyoruz, ücret almıyoruz. Sorun değil, maksat farkındalık. Bazen, diyorum ya, para da almıyoruz. Şu an askıda tıraşı başlattık. Dört tane koltuğumuz var. Her koltukta bir kişiyi ücretsiz tıraş edeceğiz. Mahalle sakinlerine duyulur. Mahallesinde ihtiyaç sahibi, gariban, berberde tıraş olamayan kişiler varsa rahatlıkla getirebilirler” dedi.

"NE YAZIK Kİ BURASI ARKA MAHALLE"

Yaşam şartlarının her kesimi zorladığını belirten Doğan, “Alım gücü azaldı. Alım gücü azaldı. Bence hiçbir şeye zam gelmesin. Maaşa da zam gelmesin. Hiçbir şeye zam gelmesin. Maaşa onlara da zam geliyor. Onlara gelmeden, daha milletin cebine girmeden bazı marketler milletin cebinden alıyorlar. Haksız mıyım? Alıyorlar, alıyorlar. Bu da bir haksız kazanç. Zaten bunun için de bir farkındalık yapalım dedik. Hani hakikaten de mesela normalde 500 lira, 600 lira şu anki duruma göre para değil ama şu anki asgari ücretliye göre, emekliye göre evet para. Para. Bazen hiç olmadığı zaman 100 lira bir para. Ama paran çoksa bir milyon lira bile para değildir. Ama burada, buranın yüzde 70’i asgari ücretle geçinen kişiler; 20-25 bin lira kira veren kişiler hakikaten de zor. Bir evde 3-4 kişi çalışıp da ancak evlerini geçindirmeye çalışan insanlar var. Ne yazık ki burası arka mahalle diyelim” şeklinde konuştu.

Uygulamadan müşterilerin memnun olduğunu belirten berber Doğan, “İnanın Menemen’den, Menderes’ten, inanın uzak ilçelerden geliyorlar. 65 yaş kartı, bir de bedava olduğu için bazı yaşlı emeklilerimiz de kent kartla geliyor; 3-4 vesaitle beraber geliyorlar. Bilmiyorum farkındalık oldu ama ‘kazanıyor musun?’ diyeceksiniz. İnanın ki kazanmıyorum. Farkındalık olsun, gene söylüyorum. Fazla yoruluyoruz, fazla mesai yapıyoruz ama günlük kazancımız aynısı yani. Değişen bir şey yok yani” ifadelerini kullandı.

"GEÇİM SIKINTISI ÇOK"

Berber Hüseyin'e tıraş olmaya gelen emekli Seyfettin Solmaz, “Ben geçen gün de birisinden duydum; bir tıraş, saç ve sakal için 800 lira para almışlar. Benim ağrıma çok gitti, çok zoruma gitti. Ne yaptın dedim sen? ‘Sadece saç ve sakal aldım’ dedi, ‘başka bir şey yapmadım.’ 800 lira para almışlar. Tabii ki o adam el emeğini alacak. Sabundur, şampuandır, şudur budur kullanıyor. Adam bir paket jilet kaç paradır bilmiyorum; 5 liraya veriliyorsa, 15 liraya ona satılıyor. Ha, geçim sıkıntısı çok. Geçim sıkıntısı çok. İnsan istediğini alamıyor. Torun geliyor, evladın geliyor, bekar çocukların oluyor. Bir şey yapamıyorsun. Bir şey alamıyorsun. Onların derdine derman olamıyorsun. Derman olmadığın zaman insan üzülüyor, ister istemez. Bu bizim Hüseyin kardeşimiz yaptığı uygulama çok çok güzel bir uygulamadır. Allah ondan razı olsun. Allah bin kere ondan razı olsun” diye konuştu.

Berberde ayrıca “askıda tıraş” uygulaması da kısa sürede vatandaşlar arasında olumlu karşılık buldu.

Ekonomik krizin günlük yaşamı etkilediğine dikkat çeken Hüseyin, uygulamayı 2027 yılına kadar sürdürmeyi planladığını kaydetti.