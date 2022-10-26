İzmirli cimnastikciler Dünya Şampiyonası’nda madalya kovalayacak
İzmir’de yetişen sporculardan Ferhat Arıcan, Adem Asil, Ahmet Önder, Yunus Emre Gündoğdu ve Mehmet Ayberk Koşak, 51'inci Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda da madalya için mücadele edecek.
Cimnastikte uluslararası yarışamlarda önemli başarılar yakalayarak Türkiye’yi gururla temsil eden İzmir'de yetişen sporcular, 29 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 51'inci Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda da madalya kovalayacak.
İngiltere'nin Liverpool kentindeki organizasyonda erkeklerde İzmirli Yılmaz Göktekin'in antrenörlüğünü yaptığı ay-yıldızlı ekibimizde yine bu kentte yetişen Ferhat Arıcan, Adem Asil, Ahmet Önder, Yunus Emre Gündoğdu ve Mehmet Ayberk Koşak yer alacak.
Paralel barda ilk kez çifte Avrupa şampiyonu ve olimpiyat üçüncüsü olan Göztepe’nin sporcusu Ferhat Arıcan, 2019'da Dünya Şampiyonası'nda paralelde ilk gümüş madalyamızı kazanmıştı. Bu yıl 2022 Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda genel tasnif kategorisinde tarihimizin ilk madalyalarını Adem Asil'le birlikte getiren Ahmet Önder gibi isimler hem bireysel hem de takım madalyası kovalayacak. Bu yıl Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde ilk kez bronz madalya kazanan millilerimiz, İngiltere'de de ilk kez takım halinde finallere çıkıp madalya almaya çalışacak.
İBRAHİM ÇOLAK'A SAKATLIK ENGELİ
Ülkemize 2019 yılında cimnastikte ilk dünya şampiyonluğunu getiren İbrahim Çolak, bu yıl 51'inci Dünya Şampiyonası'nda yer alamayacak. Geçen ağustos ayında sol el tarak kemiği kırılıp ameliyat olan, ardından tam iyileşmese de iki organizasyonda yarışan yıldız cimnastikçi şampiyonada yarışamayacak.
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