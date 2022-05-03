İzmirli depremzedeler, AKP'nin kredi sözünü tutmamasına tepkili
İzmir depremi ardından 17 ay geçmesine karşın evleri yıkılan ve hasar gören 75 bin depremzedenin sorunları bir türlü çözülemediği gibi para karşılığı TOKİ tarafından yapılacak evler ise bitirilemedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriyelilerin geri dönüşüyle ilgili yaptığı açıklamada, Suriyelilere 100 bin briket konut yapılacağını söylemesi aylardır düşük faizli kredi bekleyen ve para karşılığı yaptıracakları evlerine bir türlü kavuşamayan depremzedelerin tepkisine yol açtı.
"DAHA DEĞERLİLER"
Aylardır evlerine kavuşamayan depremzedeler, “Çok ilginç. AKP, depremzedeler için aylardır hiçbirşey yapmadı. Hep söz verdi. Ama şuan bir tane depremzede için bir şey yapılmadı. Para ile yapılacak evlerimize dahi kavuşamadık. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız, vergimizi veriyor ve bu topraklarda kazandıklarımızı harcıyoruz. Ama Suriyeliler bizlerden daha değerli oldu. Bize para ile konut yapmayan AKP, onlara 100 bin konut yapacak. Ne yapalım biz de vatandaşlıktan çıkıp Suriyeli mi? Olalım” dedi.
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