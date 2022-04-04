İzmirli depremzedeler Ankara yolunda: Dertlerini Kılıçdaroğlu’na anlatacaklar

04 Nisan 2022 Pazartesi, 14:16

İzmirli depremzedeler seslerini duyurmak için Ankara'ya doğru yola çıktı. TBMM’de grubu olan partilerle görüşerek mağdurluklarının giderilmesini talep edecek.

16 ay boyunca siyasi iktidarın verdiği sözleri yerine getirmediğini tek çarenin Ankara’ya gitmek olduğunu söyleyen İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan, “Aylardır gitmediğimiz yer, çalmadığımız kapı bırakmadık. Şimdi 30 arkadaşımızla birlikte Ankara yoluna düştük. Sorunlarımızın çözülmesini umut ediyorum. CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşeceğiz. Diğer partilerin temsilcileri de bizimle görüşecek. Biz artık depremzedelerin sorunlarına çözüm istiyoruz” açıklaması yaptı. Depremzedeler, geçen ay sorunlarının çözülmemesi durumunda AKP il binası önüne çadır kuracaklarını açıklamıştı. Geçen hafta ise bir grup depremzede anne AKP il binasına giderek, il başkanı ile görüşmek istemiş ancak AKP’li yönetici tarafından şov yapmakla suçlanmıştı.