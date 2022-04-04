İzmirli depremzedeler Ankara yolunda: Dertlerini Kılıçdaroğlu’na anlatacaklar

117 kişinin yaşamını yitirdiği İzmir depremi sonrası evlerine kavuşamayan ve kentsel dönüşüm kredisi alamayan depremzedeler bugün Ankara'ya doğru yola çıktı. Depremzedeler yarın TBMM'de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek. 30 kişilik heyet, CHP grup toplantısına da katılacak.

İZMİR / Cumhuriyet
04 Nisan 2022 Pazartesi, 14:16
İzmirli depremzedeler Ankara yolunda: Dertlerini Kılıçdaroğlu’na anlatacaklar
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İzmirli depremzedeler seslerini duyurmak için Ankara'ya doğru yola çıktı. TBMM’de grubu olan partilerle görüşerek mağdurluklarının giderilmesini talep edecek.

16 ay boyunca siyasi iktidarın verdiği sözleri yerine getirmediğini tek çarenin Ankara’ya gitmek olduğunu söyleyen İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan, “Aylardır gitmediğimiz yer, çalmadığımız kapı bırakmadık. Şimdi 30 arkadaşımızla birlikte Ankara yoluna düştük. Sorunlarımızın çözülmesini umut ediyorum. CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşeceğiz. Diğer partilerin temsilcileri de bizimle görüşecek. Biz artık depremzedelerin sorunlarına çözüm istiyoruz” açıklaması yaptı. Depremzedeler, geçen  ay sorunlarının çözülmemesi durumunda AKP il binası önüne çadır kuracaklarını açıklamıştı. Geçen hafta ise bir grup depremzede anne AKP  il binasına giderek, il başkanı ile görüşmek istemiş ancak AKP’li yönetici tarafından şov yapmakla suçlanmıştı.



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