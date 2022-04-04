İzmirli depremzedeler Ankara yolunda: Dertlerini Kılıçdaroğlu’na anlatacaklar
117 kişinin yaşamını yitirdiği İzmir depremi sonrası evlerine kavuşamayan ve kentsel dönüşüm kredisi alamayan depremzedeler bugün Ankara'ya doğru yola çıktı. Depremzedeler yarın TBMM'de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek. 30 kişilik heyet, CHP grup toplantısına da katılacak.
İzmirli depremzedeler seslerini duyurmak için Ankara'ya doğru yola çıktı. TBMM’de grubu olan partilerle görüşerek mağdurluklarının giderilmesini talep edecek.
16 ay boyunca siyasi iktidarın verdiği sözleri yerine getirmediğini tek çarenin Ankara’ya gitmek olduğunu söyleyen İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan, “Aylardır gitmediğimiz yer, çalmadığımız kapı bırakmadık. Şimdi 30 arkadaşımızla birlikte Ankara yoluna düştük. Sorunlarımızın çözülmesini umut ediyorum. CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşeceğiz. Diğer partilerin temsilcileri de bizimle görüşecek. Biz artık depremzedelerin sorunlarına çözüm istiyoruz” açıklaması yaptı. Depremzedeler, geçen ay sorunlarının çözülmemesi durumunda AKP il binası önüne çadır kuracaklarını açıklamıştı. Geçen hafta ise bir grup depremzede anne AKP il binasına giderek, il başkanı ile görüşmek istemiş ancak AKP’li yönetici tarafından şov yapmakla suçlanmıştı.
Video Haberler
- Avcılar'da ‘E-5 kovboyu' trafiği birbirine kattı
- Haydarpaşa'da gemi karaya oturdu
- 'Ya dileneceğim ya hırsızlık yapacağım'
- Zehirli denizanaları dokunanı yakıyor
- Tüneli kapatarak yüksek sesli müzik dinleyenlere ceza
- Yemek yerken cebinden '5 bin 500 doları' çalındı
- Eriyen kar suları şelale oluşturdu
- Öldüresiye şiddet sonrası polis harekete geçti
- Doğalgaz patlaması güvenlik kamerasında
- Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinde yangın
En Çok Okunan Haberler
- TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti!
- Farah Zeynep Abdullah'tan '40 milyon TL' yanıtı
- Ali Yalçın, enflasyon verilerini değerlendirdi
- Kiev bölgesinde binlerce bomba bulundu
- İzmirli depremzedeler Ankara yolunda
- Nihat Özdemir istifa etti! TFF Başkanı kim olacak?
- Büyükada’da hayvanseverlerden eylemde
- AKP'li belediye parkta şantiye kurdu
- Koronavirüsün 9 yeni semptomu ortaya çıktı
- Freni patlayan İETT otobüsü 4 araca çarptı