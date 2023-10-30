İzmirli depremzedeler parkta sabahlayacak: Artık bıçak kemiğe dayandı

Yayınlanma: 30.10.2023 - 22:32

Güncelleme: 30.10.2023 - 22:34

İzmir'de, 30 Ekim 2020'de 117 kişinin hayatını kaybettiği 6,6 büyüklüğündeki depremin 3. yıl dönümü dolayısıyla depremzedeler anma programı düzenlendi. Bayraklı Hasan Ali Yücel Parkı’ndaki 30 Ekim Deprem Anıtı’nın etrafına çadır kurarak sabahlayacak olan depremzedeler kayıplarını anacak. Anıta karanfil bırakarak mum yakan depremzedeler unutulduklarını belirterek isyan etti.

ÇOBAN: BİZ UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ DA

İZDEDA Başkanı Bilal Çoban, depremde hayatını kaybedenler anılarını taze tutmak için böyle bir organizasyon yaptıklarını ifade ederek, “Onların aziz hatıralarını canlı tutmaya çalışacağız. Bizler her zaman depremzedelerimizin yanında olduk. Bundan sonra da her zaman yanında olacağız. Hem depremi bundan sonra yaşanacak olanları da hiçbir zaman unutturmak istemiyoruz. Biz unutmadık, unutmayacağız da. Bizler buradan yetkililerimize de seslenmek istiyoruz. Görüyorsunuz işte bütün depremzedeler veya İzmirliler bu konuda öncülük ediyoruz. Derneğimizle beraber herkes buradayız. Bundan sonra da hep burada olacağız. İnşallah bundan sonra bu tarz felaketler yaşanmaz. Bunlar için de büyük gayretler sarf ediyoruz. Çabalar sarf ediyoruz. Yollar açıyoruz. Biz bunlar için de destek bekliyoruz” diye konuştu.

İZDEDA kurucu başkanı Haydar Özkan - İZDEDA Başkanı Bilal Çoban

“ELLERİNİZİ TAŞIN ALTINA SOKUN”

Devlet erkanının yaptığı anma törenini hatırlatan Çoban, “Herkes sağlam yapılarda yaşamak istiyor. Bunun için biz elimizden geleni yapıyoruz. Devlet büyüklerimizden de daha fazla destek bekliyoruz. Biraz önce burada bütün depremzedelerimizle sohbet ediyoruz. Aslında bugün farklı konular konuşmak da istemiyorum açıkçası. Hani biz deprem şehitlerimizi anmak adına buradayız ama geride kalanların da sağlam konutlarda yaşaması için gerek hükümet yetkililerinin, gerek belediye yetkilerinin daha fazla taşın altına ellerini koyması gerekiyor. Biz depremzede derneği olarak bu taşın altına elimizi çok fazlasıyla koyduk. Arkadan da tüm depremzedelerimiz geldiler. Sadece daha fazla destek bekliyoruz inşallah bundan sonra ülkemizde bu tarz afetler yaşanmaz” ifadelerini kullandı.

ÖZKAN: DEPREMZEDE OLDUĞUMUZA KİMSEYİ İNANDIRAMADIK

İzmirli depremzedelerini yok sayıldığını ifade ederek sözlerine başlayan İZDEDA kurucu başkanı Haydar Özkan ise “Bizi kentsel dönüşümcü gibi görmeyin. Üç yıl boyunca depremzede olduğumuza kimseyi inandıramadık. Hep kentsel dönüşümcü muamelesi gördük. 36 ayın sonucunda bir arpa boyu kadar yol alamamış durumdayız. Bizlere depremzede muamelesi yapın 6 Şubat depremzedelerine 5 Ekim 2023 tarihinde Cumhurbaşkanımızın onaylamış olduğu kararname esasına göre hibe ve destek kredisi şeklinde yardımlarla buradaki orta hasarlı ve az hasarlı depremzedelerimizi ayağa kaldıralım. Onları da konutlarına kavuşturalım. 36 ay bıçak kemiğe dayandı. Artık yeter” dedi.