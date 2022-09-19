İzmirli depremzedelerden Erdoğan'a 'sosyal konut' isyanı: Aynı olanakları bize de versinler

İzmir depreminin üzerinden 23 ay geçmesine karşın depremzedelerin mağduriyeti giderilmedi. İktidarın sosyal konut projesini hatırlatan depremzedeler, “Projedeki 240 ay vadeli ödeme koşulu bize de sağlansın. Bu haklar neden bize verilmedi” diye sordu.

İZMİR / Cumhuriyet
19 Eylül 2022 Pazartesi, 02:00
İzmirli depremzedelerden Erdoğan'a 'sosyal konut' isyanı: Aynı olanakları bize de versinler
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İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan’dan Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal konut projesi çağrısı geldi.

Özkan, “Cumhurbaşkanımız, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından talebimiz, açıklanan sosyal konut edindirme projesindeki 240 ay vadeli kredi olanaklarının biz depremzedelere de sağlanması ve ödemelerin evlerimizin inşaatı bitene kadar ertelenmesidir. Vatandaşlara verilen haklar neden bizlere verilmedi?” dedi.  

Özkan, şunları söyledi:

“İzmir’in Bayraklı ilçesini etkileyen vahim depremin üzerinden 23 ay geçti. Barınma hakkını elde edememiş binlerce depremzedemize kamu kurumlarından beklediği kredi faizleri konusunda herhangi bir iyileştirme söz konusu olmamıştır” 


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