İzmirli depremzedelerden Erdoğan'a 'sosyal konut' isyanı: Aynı olanakları bize de versinler

19 Eylül 2022 Pazartesi, 02:00

İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan’dan Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal konut projesi çağrısı geldi.

Özkan, “Cumhurbaşkanımız, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından talebimiz, açıklanan sosyal konut edindirme projesindeki 240 ay vadeli kredi olanaklarının biz depremzedelere de sağlanması ve ödemelerin evlerimizin inşaatı bitene kadar ertelenmesidir. Vatandaşlara verilen haklar neden bizlere verilmedi?” dedi.

Özkan, şunları söyledi:

“İzmir’in Bayraklı ilçesini etkileyen vahim depremin üzerinden 23 ay geçti. Barınma hakkını elde edememiş binlerce depremzedemize kamu kurumlarından beklediği kredi faizleri konusunda herhangi bir iyileştirme söz konusu olmamıştır”